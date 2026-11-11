Hercules Dijadikan Saksi Suap ATR/BPN, 8 Tersangka Ditahan

Ketua Umum Grib Jaya Rosario 'Hercules' diperiksa KPK sebagai saksi suap hak guna bangunan (HGB), sementara delapan tersangka, termasuk mantan pejabat dan perusahaan swasta, ditahan 20 hari. Kasus ini melibatkan penyelidikan tentang alokasi lahan Bogor dan korupsi pejabat.

Ketua Umum Grib Jaya Rosario alias Hercules dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 11 November 2026. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ( ATR/BPN).

Proses Pemeriksaan Hercules

Hercules memberikan keterangan bahwa PT Summarecon meminta dia memediasi sengketa tanah seluas sekitar 65 hektar di Bogor. Ia mengatakan dia dimintai bantuan untuk melobi tim hukum Summarecon dan ahli waris agar dapat menemukan jalan keluar yang damai. Ia menambahkan bahwa uang Rp 800 juta yang dikembalikan kepada KPK merupakan uang yang didiskusikan selama proses mediasi tersebut.

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Keberadaan Tersangka dan Hubungan Pelaku

Delapan tersangka diverifikasi dalam penyelidikan. Empat di antaranya merupakan kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhri. Keempat tersangka lainnya terdiri dari Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan pihak swasta Rizal Pahlevi.

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Tindak Lanjut Penahanan dan Sanksi Hukum

Selama periode 15 September hingga 4 Oktober 2026, KPK menahan semua tersangka di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan tersebut berlandaskan tuduhan pelanggaran Pasal 605 ayat (1) huruf a/b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal VII angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 606 ayat (1) dan (2). Selain itu, tersangka juga didakwa atas pelanggaran Pasal 12 huruf a/b dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kasus ini tetap berlangsung di ruang hukum KPK, dengan Waktu Pengadilan yang akan diumumkan kemudian.