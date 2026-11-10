Herbalife Indonesia Lapor Polisi Dugaan Penipuan Catut Nama Perusahaan

Herbalife Indonesia melaporkan oknum yang diduga menipu dengan mengatasnamakan distributor resmi ke kepolisian demi melindungi konsumen.

PT Herbalife Indonesia mengambil langkah hukum terhadap oknum yang diduga melakukan penipuan dengan mengatasnamakan perusahaan sebagai penjual atau distributor resmi. Perusahaan telah melaporkan dugaan penipuan tersebut kepada pihak kepolisian untuk melindungi konsumen dari praktik ilegal.

Pernyataan itu disampaikan Direktur dan General Manager Herbalife Indonesia Oktrianto Wahyu Jatmiko dalam pernyataan resminya pada Selasa, 10 November. Dalam pernyataannya, Oktrianto menegaskan bahwa perusahaan tidak akan tinggal diam terhadap penyalahgunaan nama Herbalife Indonesia.

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Laporan Dugaan Penipuan Herbalife Indonesia ke Kepolisian

Herbalife Indonesia melaporkan dugaan penipuan yang memanfaatkan nama perusahaan sebagai penjual atau distributor resmi. Langkah ini diambil agar masyarakat tidak menjadi korban aktivitas yang berpotensi merugikan.

Oktrianto mengatakan pihak perusahaan sangat menyayangkan adanya pihak yang menggunakan nama Herbalife Indonesia untuk aktivitas yang dapat merugikan konsumen. Menurut dia, kepercayaan konsumen menjadi prioritas utama perusahaan sehingga berbagai langkah perlindungan perlu dilakukan.

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Herbalife Indonesia menyatakan bahwa laporan resmi telah diserahkan kepada kepolisian dengan pendampingan tim penasihat hukum. Oktrianto menjelaskan bahwa kasus tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan.

Sikap Herbalife Indonesia Terhadap Penyalahgunaan Nama Perusahaan

Herbalife Indonesia menilai penggunaan nama perusahaan oleh pihak yang tidak berwenang sebagai ancaman bagi integritas merek dan keselamatan konsumen. Karena itu, perusahaan menempuh jalur hukum sebagai langkah yang dianggap perlu.

Oktrianto menyebut perusahaan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi konsumen sekaligus menjaga integritas Herbalife. Pernyataan ini menegaskan bahwa perusahaan memandang persoalan tersebut sebagai masalah serius dan bukan sekadar sengketa administratif.

Perlu dicatat, dalam laporan ini pihak yang dilaporkan masih berstatus dugaan. Hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada penetapan hukum terhadap pihak mana pun, dan proses penyidikan masih berjalan.

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Dampak bagi Konsumen dan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum

Bagi konsumen, kasus ini menjadi pengingat untuk memastikan bahwa transaksi produk Herbalife dilakukan melalui jalur yang sah. Herbalife Indonesia menegaskan bahwa perusahaan memiliki kepentingan langsung untuk mencegah masyarakat dirugikan oleh pihak yang mencatut nama mereka.

Herbalife Indonesia menyatakan siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta memberikan bukti dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyidikan berlangsung. Perusahaan juga akan mengikuti perkembangan kasus melalui jalur hukum yang ditempuh bersama tim penasihat hukumnya.