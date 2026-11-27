Tasya Farasya meluncurkan brand perawatan rambut Her Crown Story yang berbasis sains, dirancang untuk memperbaiki kerusakan rambut akibat bleaching dan polusi.

Aktris dan presenter Tasya Farasya resmi meluncurkan brand perawatan rambut dan kulit kepala lokal bernama Her Crown Story pada tanggal 9 November 2026. Peluncuran ini menandai kehadiran produk berbasis sains yang dikembangkan selama kurang lebih dua tahun untuk menangani masalah kesehatan rambut yang kompleks. Brand ini hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat Indonesia yang sering mengalami kerusakan rambut akibat kebiasaan sehari-hari.

Mekanisme Perbaikan Kerusakan Rambut

Kerusakan pada helai rambut tidak selalu berasal dari proses bleaching atau pewarnaan kimia intensif. Faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari langsung, polusi udara, aktivitas berenang di air asin atau klorin, serta penggunaan alat penata rambut bersuhu tinggi juga berkontribusi signifikan terhadap degradasi kualitas rambut. Her Crown Story mengakui bahwa perawatan rambut harus melampaui sekadar membersihkan kotoran dan fokus pada pemulihan struktur batang rambut serta kesehatan kulit kepala secara menyeluruh.

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Untuk mengatasi tantangan tersebut, Her Crown Story menghadirkan Intensive Deep Repair Series. Rangkaian produk ini dirancang khusus untuk membantu merawat rambut yang sudah rusak sekaligus menjaga kondisi dasar rambut dan kulit kepala agar tetap stabil. Pendekatan ini menekankan bahwa kesehatan rambut yang optimal tidak dapat dicapai hanya dengan perawatan permukaan, melainkan memerlukan perbaikan pada lapisan dalam struktur rambut.

Teknologi CrownBiome Tech³ dan Komposisi Formula

Salah satu pembeda utama dari brand ini adalah penggunaan CrownBiome Tech³, sebuah teknologi inovatif yang menggabungkan tiga komponen aktif utama untuk perawatan rambut dan kulit kepala yang terintegrasi. Komponen pertama adalah Molecular Biomimetic Peptide, yang dikembangkan menggunakan pendekatan biomimetik untuk membantu merawat dan memperkuat struktur rambut dari dalam.

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Komponen kedua meliputi Ceramide, zat yang berperan penting dalam merawat lapisan kutikula rambut agar tetap halus dan lembut. Komponen ketiga adalah Microbiome, yang difungsikan untuk menjaga keseimbangan mikrobioma pada kulit kepala. Ketiga elemen ini dirancang agar saling melengkapi, menciptakan ekosistem perawatan yang mencakup perbaikan struktur rambut, perlindungan kutikula, dan kesehatan kulit kepala secara bersamaan.

Proses pengembangan formula ini tidak dilakukan secara sembarangan. Her Crown Story melibatkan kerjasama dengan dermatologist, trichologist, dan profesional perawatan rambut lainnya. Selain itu, seluruh produk melalui pengujian laboratorium yang ketat serta evaluasi konsumen untuk memastikan efektivitas dan keamanan. Tasya Farasya menekankan bahwa brand ini didirikan berdasarkan pengalaman pribadinya dalam menghadapi rambut rusak akibat bertahun-tahun melakukan bleaching, coloring, dan heat styling, ditambah aktivitas seperti diving.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya bagi Konsumen

Sebagai langkah konfirmasi keamanan dan kualitas, seluruh produk dari Intensive Deep Repair Series telah terdaftar resmi di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM. Produk-produk ini juga telah mendapatkan sertifikat halal dan telah melalui uji dermatologis untuk memastikan keamanan bagi pengguna dengan berbagai jenis kulit kepala.

Dengan menggabungkan pendekatan perawatan struktur rambut, kutikula, dan keseimbangan kulit kepala, Intensive Deep Repair Series mengklaim mampu membantu menjadikan rambut lima kali lebih sehat, lembut, dan berkilau. Konsumen dapat langsung memperoleh produk-produk ini melalui saluran penjualan resmi Her Crown Story di marketplace Shopee dan TikTok Shop. Kehadiran brand ini diharapkan dapat memberikan akses lebih mudah bagi perempuan Indonesia untuk merawat rambut sesuai kebutuhan spesifik mereka.