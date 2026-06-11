Hentikan sementara MBG untuk evaluasi, bukan hanya ganti pimpinan - Masalah-masalah tak tuntas dan potensi problem baru

BBC News Indonesia menghimpun deretan persoalan yang belum dituntaskan sejak awal program MBG dijalankan hingga sekarang. Selain keracunan yang menimpa ribuan korban, kini ada ratusan dapur SPPG yang dikabarkan tidak beroperasi karena dana belum turun. Ada pula persoalan sertifikasi laik, sarana pengolahan air limbah, hingga dugaan penipuan perjanjian dan dugaan korupsi.

Hentikan sementara MBG untuk evaluasi, bukan hanya ganti pimpinan - Apa saja masalah yang tak tuntas dan potensi problem baru? Warga yang tergabung dalam aliansi MBG Watch membawa peralatan dapur saat aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/06).

Tanpa evaluasi secara menyeluruh, pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) hanya akan meneruskan kegagalan program dan korupsi sistematis, kata pengamat. BBC News Indonesia menghimpun deretan persoalan yang belum dituntaskan sejak awal program MBG dijalankan hingga sekarang. Selain keracunan yang menimpa ribuan korban, kini ada ratusan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikabarkan tidak beroperasi karena dana belum turun. Ada pula persoalan sertifikasi laik, sarana pengolahan air limbah, hingga dugaan penipuan perjanjian dan dugaan korupsi.

Sementara masalah-masalah tersebut belum teratasi, muncul potensi persoalan baru terkait gagasan penggunaan kantin sekolah sebagai pengganti dapur di daerah tertinggal. Di tengah deretan permasalahan itulah, sekelompok orang yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor BGN, Rabu (10/06). Mereka menyegel gedung BGN sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar melakukan pembenahan menyeluruh terhadap program MBG. Mengapa Iran membalas serangan Israel terhadap Lebanon?

Terlihat sebagian pengendara membunyikan klakson. Warga yang tergabung dalam aliansi MBG Watch memberikan makanan gratis kepada siswa saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/06). Kepala BGN dilaporkan ke KPK soal dugaan korupsi sertifikasi halal MBG, apa yang diketahui sejauh ini? Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot dari jabatannya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi penyimpangan tata kelola MBG.

Nanik dilantik bersama Agustina Arumsari dan Trenggono. Pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi, ujar Nanik usai dilantik di Istana Negara, Jakarta. Adapun langkah awal efisiensi dengan melakukan moratorium dapur SPPG yang diikuti dengan kajian kebutuhan jumlah ideal dapur di tiap daerah. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya berlebihan, papar Nanik.

Warga yang tergabung dalam aliansi MBG Watch membawa poster saat aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/06). Diah Saminarsih, mengatakan, pihaknya sejak awal merekomendasikan agar dilakukan moratorium MBG. Moratorium yang kami rekomendasikan sejatinya bukan sekadar menghentikan pendaftaran SPPG baru, melainkan moratorium menyeluruh program MBG, disertai evaluasi terhadap SPPG-SPPG yang sudah beroperasi, kata Diah. Egi Primayogha menyebut masalah yang muncul sekarang merupakan 'buah dari desain proyek MBG yang amburadul'.

Menurut dia, sejak awal MBG tidak serius dijadikan kebijakan untuk pembangunan manusia, melainkan alat politik bagi rezim. Mau Kepala BGN diganti dengan siapa pun, selama MBG hanya dijadikan alat untuk memperluas dan memperkuat dukungan politik, masalahnya tidak akan selesai





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