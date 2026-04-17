Henry Mendesak Arteta: Buktikan Semangat Arsenal Melawan Man City, Bukan Sekadar Kata-Kata

Thierry Henry , sosok legendaris Arsenal , baru-baru ini menyampaikan pesan tegas kepada manajer Mikel Arteta mengenai persiapan tim menjelang pertandingan krusial melawan Manchester City di pekan penutup Liga Inggris . Henry meminta Arteta untuk memastikan para pemainnya menunjukkan semangat juang yang sesungguhnya di lapangan, bukan sekadar janji atau ucapan.

Tim asuhan Mikel Arteta memang berpeluang memperlebar jarak poin menjadi sembilan angka jika mampu meraih kemenangan atas rival mereka, Manchester City. Peluang ini tentu sangat menggoda untuk diraih demi mengamankan gelar juara Liga Inggris yang telah lama dinanti. Namun, alih-alih memupuk kepercayaan diri, Arsenal justru datang ke pertandingan ini dengan performa yang cenderung menurun. Dalam lima laga terakhir di semua kompetisi, The Gunners hanya mampu meraih satu kemenangan, sebuah catatan yang tentu mengkhawatirkan para pendukung. Meskipun demikian, Thierry Henry menegaskan bahwa ia masih memiliki keyakinan pada kemampuan Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim ini. Namun, keyakinan tersebut harus diiringi dengan peningkatan performa yang signifikan. Pernyataan ini diungkapkan Henry setelah Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Sporting Lisbon dan memastikan diri melaju ke semifinal Liga Champions. Ia mengaku, meski timnya lolos, ia belum melihat semangat juang yang ia harapkan. “Saya percaya pada apa yang dia (Arteta) katakan. Saya benar-benar percaya. Saya percaya pada apa yang saya lihat. Saya percaya pada semangat itu. Namun, ketika Anda berbicara seperti itu, Anda harus membuktikannya. Saya tidak melihat hal itu malam ini,” ujar Henry dengan nada prihatin. Ia melanjutkan, “Kami lolos, tentu kami senang ke semifinal Liga Champions. Kami belum pernah memenanginya, saya juga belum (di Arsenal), jadi saya tidak bisa banyak bicara soal itu. Tetapi saya pernah menjuarai liga. Pergilah dan menangi pertandingan melawan Manchester City. Saya ingin melihat semangat itu di sana. Itulah yang ingin saya lihat. Saya percaya pada Arteta, tetapi tunjukkanlah,” tegasnya. Henry secara spesifik menyoroti performa yang kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir, seperti saat melawan Bournemouth, Brighton di kandang lawan, Mansfield, atau beberapa laga lainnya yang ia saksikan sepanjang musim ini. Ia tidak ingin melihat Arsenal hanya sekadar bermain, melainkan harus menunjukkan determinasi yang luar biasa, terutama ketika berhadapan dengan tim sekuat Manchester City. Lebih lanjut, Henry mengingatkan betapa kuatnya Manchester City yang telah mendominasi sepak bola Inggris dalam beberapa musim terakhir. Sambil sedikit melontarkan canda, Henry menyindir bahwa kemenangan melawan City akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi Arsenal, mengingat superioritas tim asuhan Pep Guardiola. “Manchester City yang saya lihat baru-baru ini. Kita berbicara tentang tim yang menjuarai liga empat kali berturut-turut. Liverpool sempat memutus di tengahnya, jika tidak, mungkin lebih dari itu,” kata Henry, mengakui kekuatan lawan. Namun, ia kembali menegaskan dukungannya, “Sekali lagi, saya percaya. Sejak awal musim saya sudah mengatakan bahwa tahun ini saya percaya kami bisa menjuarai liga. Ini adalah kesempatan terbesar dalam hidup Anda, bukan hanya untuk membungkam semua orang, tetapi juga membuktikan kepada diri sendiri sebagai tim bahwa kami bisa,” tuturnya dengan penuh semangat. Henry berharap momentum ini menjadi titik balik bagi Arsenal untuk menunjukkan mental juara. Ia ingin melihat timnya tampil garang dan penuh determinasi di Etihad Stadium, kandang Manchester City. “Setelah itu, orang-orang tidak akan lagi membicarakan hal-hal yang ingin mereka katakan. Saya pribadi percaya. Namun, saya hanya duduk di sini bekerja sebagai pundit, tidak ada yang bisa saya lakukan. Saya mendengar soal semangat itu. Saya ingin melihat semangat itu di Etihad,” pungkasnya. Pesan Henry ini menjadi refleksi penting bagi Arsenal untuk segera berbenah dan menunjukkan taringnya di laga penentuan yang akan menentukan nasib gelar juara Liga Inggris musim ini





