Wali Kota Hendra Hidayat berupaya memperkenalkan kerajinan lokal Jakarta Utara kepada Guns N' Roses melalui event Jumat Beli Lokal untuk meningkatkan ekonomi warga.

Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat mengemukakan niatan strategis untuk memberikan hadiah berupa produk kerajinan Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM) lokal kepada band legendaris asal Amerika Serikat, Guns N' Roses. Inisiatif istimewa ini diumumkan secara resmi saat ia meninjau rangkaian kegiatan Jumat Beli Lokal (JBL) Jakarta Utara X Borju 2026 yang berlangsung di lobi Kantor Wali Kota Jakarta Utara pada Jumat, 20 November 2026.

Inisiatif Hadiah untuk Penampilan di JIS

Wali Kota Hendra Hidayat secara khusus ingin memastikan bahwa grup musik rock tersebut merasakan kualitas produk-produk asli dari wilayah yang dipimpinnya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk mencoba menawarkan hadiah tersebut langsung kepada para personel Guns N' Roses agar mereka dapat merasakan langsung produk lokal Jakarta Utara. Penawaran ini muncul menyusul jadwal penampilan band legendaris tersebut yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium pada Sabtu, 21 November 2026, sehingga menjadi momen emas untuk promosi budaya dan ekonomi daerah.

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Kualitas Produk UMKM Terjamin

Menurut Hendra, produk-produk yang ditampilkan dalam ajang Jumat Beli Lokal (JBL) Jakarta Utara X Borju 2026 ini telah memenuhi standar tinggi yang layak untuk dipasarkan secara luas. Ia menekankan bahwa kualitas produk tersebut tidak hanya terlihat dari kemasan yang menarik dan isi yang memuaskan, tetapi juga dari segi rasa yang autentik serta tingkat kebersihannya yang terjaga. Klaim kualitas ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk yakin bahwa produk lokal mampu bersaing dan menarik minat audiens internasional maupun domestik.

Strategi Pemasaran Melalui Platform Digital

Pemerintah Kota Jakarta Utara memfasilitasi promosi produk UMKM melalui kolaborasi dengan akun TikTok @borju.officiall dalam kegiatan Jumat Beli Lokal (JBL) Jakarta Utara X Borju 2026 yang mengusung tema UMKM Tren First. Acara ini menghadirkan total dua ratus produk unggulan yang berasal dari pelaku UMKM binaan Jakarta Utara, mencakup berbagai kategori menarik seperti kuliner, fesyen, serta kerajinan tangan. Totalitas pameran ini dirancang untuk memberikan ruang terbaik bagi pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat menunjukkan potensi dan kualitas karya mereka kepada khalayak yang lebih luas.

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Peran Dekranasda dan Ajakan Publik

Ketua Dekranasda Kota Jakarta Utara, Fida Hendra, menjelaskan bahwa Jumat Beli Lokal merupakan agenda rutin tahunan yang dirancang sebagai wadah strategis untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal ke tingkat yang lebih tinggi. Fida Hendra pun mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga Jakarta dan jajaran Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Wali Kota, kecamatan, kelurahan, dan kantor pemerintahan daerah lainnya untuk ikut serta memborong produk UMKM dalam kegiatan ini. Dukungan aktif dari aparatur negara diharapkan dapat menjadi contoh positif bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam ekosistem ekonomi kreatif.

Dampak Ekonomi dan Langkah Selanjutnya

Wali Kota Hendra Hidayat berharap promosi tersebut dapat menarik minat penonton untuk berbelanja sehingga berdampak langsung pada peningkatan kapasitas produksi serta pendapatan para pelaku usaha. Ia meyakini bahwa penjualan yang meningkat akan memberikan dorongan signifikan bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan UMKM di wilayah Jakarta Utara. Selain itu, Fida Hendra juga meminta kepada para pembeli untuk memberikan ulasan atau review setelah membeli produk agar produk-produk ini semakin dikenal luas oleh masyarakat. Promosi yang baik melalui ulasan digital ini akan menjadi amal pahala sekaligus langkah nyata untuk memajukan UMKM Jakarta Utara secara berkelanjutan di masa mendatang.