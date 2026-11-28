Dirjen Imigrasi menegaskan proses izin tinggal WNA selesai 5 hari kerja via MOLINA tanpa perlu agen. Pernyataan ini merespons kasus korupsi Wakil Menteri Silmy Karim.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa proses pengurusan izin tinggal warga negara asing atau visa tidak lagi memerlukan jasa agen atau biro perantara. Pernyataan tegas ini disampaikan pada Sabtu, 28 November 2026, untuk mengklarifikasi kesalahpahaman publik terkait efisiensi layanan pemerintah. Hendarsam menjelaskan bahwa sistem yang berlaku saat ini memungkinkan proses selesai dalam waktu lima hari kerja apabila persyaratan administratif telah lengkap.

Penegasan Efisiensi Sistem MOLINA dan Penolakan Agen

Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa mekanisme yang saat ini berlaku sudah sangat mempermudah akses layanan bagi pemohon tanpa memerlukan pihak ketiga. Ia menekankan bahwa proses pengurusan izin tinggal secara langsung melalui sistem MOLINA atau Modul Lalu Lintas Orang Asing adalah jalan resmi dan paling efisien. Sistem ini dirancang untuk memangkas birokrasi yang tidak perlu dan memastikan transparansi dalam setiap tahapan permohonan.

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Sesuai dengan peraturan yang berlaku, waktu penyelesaian izin tinggal hanya membutuhkan lima hari kerja setelah seluruh dokumen persyaratan lengkap diserahkan dan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP telah dilunasi. Kemudahan ini bertujuan agar masyarakat maupun pemilik aset asing tidak terjebak pada praktik permintaan jasa tambahan yang justru memperpanjang waktu penyelesaian dan menambah biaya.

Konteks Sidang Korupsi dan Pernyataan Silmy Karim

Klarifikasi ini muncul di tengah terseretnya kasus dugaan pemerasan izin tinggal dan penerimaan gratifikasi periode 2021 hingga 2026. Kasus hukum ini menyeret nama Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2024 hingga 2026, Silmy Karim, sebagai terdakwa utama. Silmy Karim hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani pemeriksaan saksi pada Kamis, 26 November 2026, dalam sidang Pengadilan Tipikor.

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Selama persidangan, Silmy Karim membantah adanya praktik pemerasan atau pemberian uang secara langsung kepada petugas imigrasi. Ia menyebutkan bahwa para saksi yang berasal dari kalangan biro jasa justru mengakui bahwa transaksi uang dilakukan di antara sesama pelaku usaha jasa tersebut. Silmy Karim menilai klaim adanya pemerasan oleh petugas tidak terbukti berdasarkan kesaksian yang ada di persidangan.

Silmy Karim juga menyoroti kerugian yang dialami pihak-pihak tertentu akibat hilangnya peran agen. Ia menyebutkan bahwa awal tahun 2025 telah terjadi pencabutan izin terkait konsultan keimigrasian yang merupakan bentuk lain dari biro jasa atau agen. Langkah regulasi ini sengaja diambil untuk memutus mata rantai praktik ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat dan mengurangi pendapatan negara melalui jalur resmi.

Bukti Keuangan dan Tuntutan Hukum dalam Sidang

Dalam persidangan yang berlangsung, terungkap adanya transaksi keuangan dalam jumlah yang sangat besar antara para pelaku usaha jasa. Saksi bernama Anindita Pratiwi, yang menjabat sebagai Komisaris PT Indojasa Konsultan, mengakui telah membayarkan uang sejumlah Rp132,34 miliar. Pembayaran ini diserahkan kepada pihak biro jasa lain yang juga menjadi saksi dalam perkara yang sama, yaitu Agus Haryanto dan Jack.

Anindita Pratiwi menegaskan dalam kesaksiannya bahwa semua pembayaran tersebut diketahui oleh pimpinannya. Kesaksian ini menjadi bagian penting dari bukti yang diajukan jaksa penuntut umum untuk menelusuri alur dana dan modus operandi yang digunakan dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan ini. Proses hukum terus berjalan untuk mengungkap fakta-fakta tambahan terkait jaringan praktik ilegal tersebut.

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Sosialisasi Media dan Langkah Masa Depan Imigrasi

Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko meminta peran aktif dari media massa untuk menyosialisasikan prosedur yang benar kepada publik. Ia berharap melalui edukasi yang masif, tidak akan lagi muncul informasi simpang siur yang memicu kebingian masyarakat. Sosialisasi ini krusial agar setiap pemohon memahami bahwa layanan resmi tidak membutuhkan biaya tambahan untuk jasa perantara.

Hendarsam Marantoko juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan turut campur dalam argumentasi hukum di persidangan kasus Silmy Karim. Ia menyebut hal tersebut merupakan ranah pertahanan hukum terdakwa dan argumen dari jaksa penuntut umum yang harus dihormati oleh institusi pemerintahan. Fokus utama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap pada perbaikan layanan publik dan pemberantasan korupsi internal untuk menjaga integritas sistem keimigrasian nasional.