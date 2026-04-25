hello Store Rayakan Ulang Tahun ke-4 dengan 'helloversary: Explore The Unexpected'

hello Store merayakan hari jadi keempat di Jakarta dengan acara 'helloversary' yang menggabungkan inovasi teknologi Apple dengan gaya hidup aktif dan kreatif, menampilkan Fun Run 5K berbasis Apple Watch dan kelas produksi konten video iPhone.

Perayaan ulang tahun keempat hello Store di Jakarta pada Sabtu, 25 April 2026, menghadirkan sebuah pengalaman yang unik dan tak terlupakan bagi para penggemar produk Apple dan gaya hidup modern.

Acara yang bertajuk “helloversary: Explore The Unexpected” ini bukan sekadar perayaan hari jadi, melainkan sebuah manifestasi dari evolusi hello Store sebagai lebih dari sekadar jaringan ritel, melainkan sebuah ruang interaksi, eksplorasi, dan edukasi teknologi bagi para penggunanya. Sebagai Authorized Apple Reseller yang dikelola oleh PT Global Astha Niaga, hello Store berkomitmen untuk tidak hanya menawarkan produk-produk Apple yang inovatif, tetapi juga pengalaman yang imersif dan relevan dengan kebutuhan serta gaya hidup pelanggan.

Acara helloversary dimulai dengan semangat kebugaran melalui Fun Run 5K yang diadakan di kawasan Tebet, Jakarta. Event ini menarik perhatian ratusan peserta, mulai dari pelari pemula hingga komunitas lari yang sudah mapan seperti Riot Indonesia. Yang menarik dari Fun Run ini adalah integrasi teknologi Apple Watch. Para peserta dapat memantau performa lari mereka secara real-time, termasuk detak jantung, jarak tempuh, dan data penting lainnya.

Penggunaan Apple Watch dalam aktivitas olahraga ini menegaskan bagaimana teknologi telah menjadi bagian integral dari gaya hidup sehat dan aktif. Lebih dari sekadar alat pengukur, Apple Watch menjadi motivator dan pendamping yang membantu para pelari mencapai tujuan mereka. Setelah Fun Run, acara dilanjutkan dengan sesi “Ruang Kelas” yang menghadirkan Stefany Talita, seorang kreator konten ternama. Dalam sesi ini, para peserta diajak untuk menggali potensi maksimal dari perangkat iPhone dalam produksi video.

Stefany Talita berbagi tips dan trik tentang cara merekam video berkualitas tinggi, mengedit video secara kreatif, dan memanfaatkan berbagai fitur iPhone untuk menghasilkan konten yang menarik dan profesional. Para peserta juga diberikan kesempatan untuk mencoba langsung perangkat lain seperti MacBook dan iPad dalam format hands-on yang interaktif. Pengalaman ini memungkinkan mereka untuk memahami bagaimana ekosistem Apple dapat mendukung berbagai aktivitas kreatif dan produktif.

Sejak tahun 2023, program “Ruang Kelas” telah menyelenggarakan lebih dari 150 sesi edukasi teknologi, membuktikan komitmen hello Store dalam meningkatkan literasi digital dan memberdayakan para penggunanya. helloversary di Jakarta bukan hanya sebuah acara lokal, melainkan bagian dari rangkaian acara yang digelar di berbagai kota di Indonesia, termasuk Bali dan Bandung. Hal ini menunjukkan konsistensi hello Store dalam menghadirkan pengalaman omnichannel yang terpadu dan berkualitas tinggi bagi para pelanggannya di seluruh Indonesia.

Melalui acara ini, hello Store ingin menegaskan bahwa teknologi tidak lagi sekadar alat, melainkan bagian dari ekosistem gaya hidup modern yang mencakup olahraga, produktivitas, kreativitas digital, dan interaksi sosial. Wisnu Iskandar, CEO PT Global Astha Niaga (PT GAN), menyatakan bahwa memasuki tahun keempat, hello Store terus berevolusi untuk menjadi lebih dari sekadar toko ritel.

Perusahaan ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dengan pelanggan dengan menggabungkan edukasi teknologi dan gaya hidup aktif dalam satu ekosistem yang relevan. helloversary adalah wujud nyata dari komitmen tersebut. Selain promo-promo menarik, hello Store juga menawarkan pengalaman interaktif berbasis teknologi yang dapat menginspirasi dan memberdayakan para penggunanya. Acara ini juga menjadi ajang untuk mempererat hubungan antara hello Store dengan komunitas Apple di Indonesia.

Dengan menghadirkan acara-acara seperti helloversary, hello Store berharap dapat terus menjadi bagian dari perjalanan digital para pelanggannya dan berkontribusi pada perkembangan ekosistem teknologi di Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti kuis yang tersedia dan menangkan hadiah-hadiah menarik





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hello Store Apple Helloversary Teknologi Gaya Hidup Apple Watch Iphone Fun Run Kreativitas Edukasi Teknologi

United States Latest News, United States Headlines

