Helikopter PK-CFX Hilang Kontak di Sekadau, SAR Pontianak Kerahkan 20 Personel

Kantor SAR Pontianak mengerahkan 20 personel untuk mencari helikopter PK-CFX yang hilang kontak di pedalaman Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Medan yang sulit menjadi tantangan utama dalam operasi pencarian ini.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Pontianak, I Made Junetra, telah menginstruksikan pengerahan 20 personel untuk segera bergerak menuju lokasi hilangnya kontak sebuah helikopter di wilayah pedalaman Kabupaten Sekadau , Kalimantan Barat , pada Kamis. Keputusan cepat ini diambil setelah Kantor SAR Pontianak menerima laporan mengenai insiden tersebut dari AirNav pada pukul 10.40 WIB. Helikopter dengan kode registrasi PK-CFX ini dilaporkan hilang kontak pada sekitar pukul 08.39 WIB di Desa Tapang Tingang, Kecamatan Nanga Taman, yang merupakan daerah pedalaman Sekadau.

Menurut informasi awal, helikopter tersebut tengah melaksanakan operasional untuk KPN Plantation saat kejadian berlangsung. Titik perkiraan lokasi hilangnya kontak helikopter berada pada koordinat 00°12'00' LS – 110°44'00' BT, yang berjarak kurang lebih 114 kilometer dari Pos SAR Sintang dengan arah radial 258 derajat.

I Made Junetra merinci bahwa helikopter PK-CFX tersebut sedang dalam perjalanan dari Kabupaten Sintang menuju Pontianak ketika sinyalnya terputus di tengah penerbangan. Guna mengoptimalkan dan mempercepat upaya pencarian, tim SAR gabungan dari Sintang sudah lebih dahulu diberangkatkan ke lokasi kejadian, dan kini diperkuat dengan kedatangan tambahan personel dari Pontianak.

Tantangan terbesar dalam operasi pencarian ini adalah medan yang sulit dijangkau di kawasan pedalaman, dengan akses yang sangat terbatas. Kondisi geografis ini menghadirkan kendala signifikan bagi tim SAR yang bertugas di lapangan.

Meskipun demikian, semangat dan dedikasi tim SAR patut diacungi jempol, karena mereka terus berupaya semaksimal mungkin dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Tujuannya adalah untuk menemukan titik keberadaan helikopter tersebut secepat mungkin demi keselamatan seluruh awak yang berada di dalamnya.

Selain itu, pihak SAR juga memberikan imbauan penting kepada seluruh masyarakat agar senantiasa menunggu informasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Penting untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya mengenai kejadian hilangnya helikopter ini, demi mencegah simpang siur dan kepanikan yang tidak perlu.

Setiap langkah dalam pencarian ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme, mengingat sensitivitas situasi serta harapan besar dari keluarga korban dan masyarakat luas. Kantor SAR Pontianak berkomitmen untuk memberikan perkembangan terbaru seiring dengan progres operasi pencarian di lapangan.

Operasi pencarian yang melibatkan berbagai unsur gabungan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dan instansi terkait dalam menangani setiap insiden yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan dan potensi ancaman terhadap nyawa manusia. Fokus utama saat ini adalah menemukan helikopter dan seluruh penumpangnya dalam kondisi selamat, atau setidaknya mendapatkan informasi yang akurat mengenai nasib mereka.

Situasi di lapangan dipantau secara ketat, dan koordinasi antar tim terus ditingkatkan untuk memastikan efektivitas setiap pergerakan. Harapan besar disematkan pada kemampuan tim SAR gabungan dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada demi tercapainya misi penyelamatan ini.

Semoga seluruh personel SAR diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas mulia ini, dan semoga helikopter beserta seluruh awaknya segera ditemukan dalam keadaan baik. Keberhasilan operasi ini akan menjadi bukti nyata dari kesiapsiagaan dan profesionalisme lembaga SAR di Indonesia





SAR Pontianak Helikopter Hilang Kontak Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat Operasi Pencarian

