Helikopter Pemadam Kebakaran Tenggelam di Sungai Barito, Satu Warga Australia Selamat

Helikopter pemadam kebakaran yang menabrak Sungai Barito di Kalimantan Selatan jatuh saat operasi water bombing. Seorang warga Australia selamat dan sedang menerima perawatan medis.

Seorang warga negara Australia berhasil selamat setelah mengalami insiden kecelakaan serius yang melibatkan helikopter pemadam kebakaran. Keadaan tersebut terjadi ketika pesawat helikopter tersebut menukik tajam dan jatuh ke dalam perairan Sungai Barito di wilayah Kalimantan Selatan, Indonesia.

insiden ini terjadi di tengah upaya intensif untuk memadamkan kebakaran lahan atau hutan yang sedang berlangsung di kawasan tersebut.

Rekaman video yang diperoleh mengabadikan momen kritis ketika helikopter melakukan operasi water bombing atau penyemprotan air dari permukaan sungai. Saat proses pengambilan air berlangsung untuk keperluan pemadaman, helikopter tiba-tiba kehilangan kendali penuh. Kehilangan stabilitas tersebut menyebabkan pesawat kehilangan ketinggian dengan cepat sebelum akhirnya terhempas dan tenggelam ke dalam sungai yang cukup lebar.

Proses Penyelamatan dan Identitas Korban

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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia pada awalnya merilis pernyataan resmi bahwa dua orang warga Australia berada dalam keadaan selamat setelah insiden tersebut. Namun, perkembangan informasi terkini menunjukkan adanya perubahan status korban. Pada hari Senin tanggal 09 bulan November, seorang juru bicara resmi Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengonfirmasi secara eksplisit bahwa pihaknya tengah memberikan dukungan bantuan kemanusiaan kepada satu warga Australia yang berhasil diselamatkan dari tenggelaman.

Sementara itu, konfirmasi mengenai korban jiwa lainnya datang dari personel Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Indonesia. Tim Basarnas mengonfirmasi bahwa mereka telah berhasil menemukan jasad salah satu kru helikopter yang merupakan Warga Negara Indonesia. Kru tersebut berada di dalam kabin helikopter saat kejadian kecelakaan terjadi dan tidak berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup. Tim pencarian dan pertolongan terus melakukan koordinasi untuk memastikan situasi di lokasi kejadian dapat dikelola dengan aman.

Tanggapan Masyarakat dan Proses Investigasi

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Video yang beredar di media sosial juga menunjukkan partisipasi aktif warga setempat dalam membantu upaya evakuasi. Warga yang berada di sekitar tepian Sungai Barito terlihat turut serta menarik bangkai helikopter yang sudah terendam air keluar dari aliran sungai. Tindakan spontan ini menunjukkan solidaritas masyarakat lokal dalam menanggulangi dampak kecelakaan di perairan publik tersebut. Bantuan manual dari warga sangat membantu karena medan sungai yang cukup deras.

Kini, fokus utama penanganan krisis bergeser pada aspek medis dan investigasi resmi. Warga Australia yang selamat telah mendapatkan perawatan medis segera setelah berhasil dievakuasi dari lokasi. Kondisi kesehatannya menjadi perhatian utama bagi tim medis dan petugas kesehatan yang menangani kasus ini. Proses investigasi mendalam mengenai penyebab pasti hilangnya kendali helikopter masih terus dilakukan oleh otoritas terkait di Indonesia dan Australia.