Helikopter AS-532 Turki jatuh di Eskisehir pada 24 November 2026 saat latihan, menewaskan lima personel militer. Penyebab insiden masih diselidiki oleh Kementerian Pertahanan Turki.

Insiden kecelakaan udara yang tragis terjadi di Provinsi Eskisehir, Turki bagian tengah, pada hari Selasa, 24 November 2026. Kecelakaan ini melibatkan helikopter militer jenis AS-532 yang tengah melaksanakan misi penerbangan pelatihan. Tragisnya, insiden tersebut menewaskan lima tentara Turki yang berada di dalam helikopter saat kejadian.

Detail Kronologi dan Jenis Pesawat

Kementerian Pertahanan Turki secara resmi mengonfirmasi bahwa seluruh korban jiwa dalam insiden ini adalah personel militer aktif. Pesawat helikopter yang mengalami kecelakaan tersebut diketahui merupakan unit berjenis AS-532, sebuah helikopter serbaguna militer yang sering digunakan untuk tugas transportasi dan operasi khusus. Berdasarkan keterangan resmi yang dirilis oleh kementerian pada Kamis, 26 November 2026, helikopter tersebut tengah menjalani prosedur penerbangan pelatihan rutin sebelum mengalami malapetaka.

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Status Penyelidikan dan Penyebab

Sampai dengan pengumuman terakhir dari otoritas Turki, pihak berwenang belum mengungkapkan penyebab spesifik yang memicu kecelakaan tersebut. Proses investigasi awal sedang dilakukan untuk menentukan apakah insiden ini disebabkan oleh faktor mekanis, kondisi cuaca, atau kesalahan operasional. Meskipun laporan awal menyoroti konteks latihan, penjelasan resmi mengenai akar masalah kecelakaan belum tersedia untuk publik.

Adegan Lokasi dan Respons Darurat

Rekaman video yang diambil pada malam hari setelah kejadian memperlihatkan puing-puing helikopter yang berserakan di lokasi jatuh. Asap tebal juga terlihat mengepul di sekitar area kejadian, menandakan intensitas benturan saat helikopter tersebut menabrak tanah. Adegan yang menyedihkan ini menunjukkan kerusakan signifikan pada struktur helikopter AS-532 yang terlibat dalam insiden tersebut.

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Tindakan Evakuasi dan Langkah Selanjutnya

Sejumlah besar tim tanggap darurat dan kendaraan penyelamat segera dikerahkan ke lokasi di Provinsi Eskisehir untuk melakukan penanganan pasca-insiden. Para petugas terlihat menyisir area sekitar lokasi kecelakaan dengan seksama untuk mencari dan mengevakuasi korban. Upaya evakuasi ini dilakukan untuk memastikan tidak ada selamat atau korban lain yang tertinggal di antara reruntuhan puing helikopter.

Konfirmasi Otoritas Militer Turki

Informasi mengenai jumlah korban dan identitas mereka dikonfirmasi melalui saluran resmi Kementerian Pertahanan Turki. Konfirmasi ini penting untuk memberikan kepastian kepada keluarga personel militer yang kehilangan nyawa dalam tugas latihan. Insiden ini menjadi catatan serius dalam operasional militer Turki dan memicu penyelidikan lebih lanjut untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.