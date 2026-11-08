Helikopter BNPB Buntung di Barito, Pilot Selamat, Satu Awak Hilang

Helikopter Super Puma milik BNPB jatuh di Kalimantan Selatan pada 8 November 2026. Dua pilot Australia selamat namun satu awak Indonesia masih hilang dalam pencarian.

Kecelakaan fatal melibatkan helikopter jenis Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM terjadi di wilayah Sungai Barito, tepatnya di Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Insiden maut ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 November 2026, ketika alat bantu pengendali bencana yang disewa oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) mengalami kehilangan kendali dan akhirnya jatuh ke dalam aliran sungai. Kejadian ini mengguncang masyarakat lokal dan memicu kekhawatiran mendalam terkait keselamatan operasional pesawat udara yang digunakan untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Mekanisme Jatuhnya Pesawat dan Kondisi Penerbangan

Helikopter VH-HGM tersebut jatuh pada pukul 11.58 Waktu Indonesia Tengah (WITA) saat sedang melaksanakan tugas pemadaman. Menurut laporan awal, pesawat kehilangan kendali tepat setelah menyelesaikan manuver untuk mengambil air menggunakan metode bambi bucket dari permukaan sungai. Hilangnya kontrol selama fase manuver inilah yang menjadi titik kritis sebelum pesawat terhempas ke perairan. Kondisi cuaca dan karakteristik lokasi pendaratan air juga sedang menjadi fokus utama dalam analisis awal kecelakaan yang menewaskan salah satu awak dan menyelamatkan dua orang lainnya.

Also read Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh di Kalsel, Begini Kondisi Tiga Kru

Status Awak dan Fokus Operasi Pencarian

Dari total tiga orang kru yang berada di dalam pesawat, dua orang berhasil selamat dan telah menerima penanganan medis. Kedua penumpang selamat ini adalah pilot berkewarganegaraan Australia yang masih menjalani perawatan. Sementara itu, status awak ketiga, yaitu Yayan Supyansuri, seorang WNI yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO), hingga saat ini masih dinyatakan hilang. Prioritas utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana saat ini adalah melanjutkan operasi pencarian terhadap Yayan Supyansuri, memastikan pemulihan kesehatan kedua pilot selamat, dan mengamankan bangkai helikopter yang terdampar di tepian sungai.

Respons Darurat Tim SAR Banjarmasin

Kantor SAR Banjarmasin, yang merupakan bagian dari Badan SAR Nasional (Basarnas), langsung merespons dengan memberangkatkan tim penyelamat pada pukul 13.10 WITA, dua jam setelah insiden terjadi. Tim ini terdiri dari 18 personel terlatih yang dibekali peralatan berat untuk operasi air, termasuk Rigid Inflatable Boat (RIB), peralatan selam khusus, serta detektor bawah air berteknologi Aqua Eye. Lokasi kejadian berada pada jarak sekitar 141 kilometer dari kantor SAR atau setara dengan 71 nautical miles dari Dermaga SAR Basirih. Berdasarkan jadwal yang ada, tim penyelamat dijadwalkan tiba di titik koordinat pencarian pada pukul 18.10 WITA hari yang sama.

Advertisement

Investigasi Resmi dan Evaluasi Keselamatan Operasi

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menegaskan bahwa penyebab pasti kecelakaan masih dalam tahap investigasi resmi. Pihak berwenang, dengan fasilitasi dari BNPB, sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat. Berton menjelaskan bahwa pada fase ini, tidak ada kesimpulan yang dapat ditarik mengenai akar masalah kecelakaan. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan evaluasi keselamatan operasi udara secara menyeluruh, yang mencakup kesiapan teknis armada, prosedur pengambilan air, kelaikan awak pesawat, hingga faktor cuaca.

Komitmen Berlanjut dalam Penanganan Karhutla

Meskipun terjadi insiden serius ini, BNPB menegaskan bahwa komitmen dalam menangani karhutla tetap berlanjut. Pemerintah memutuskan untuk memperkuat operasi darat dan melakukan evaluasi ketat terhadap penugasan armada udara di masa mendatang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa operasional bantuan bencana dapat berjalan dengan aman tanpa mengorbankan efektivitas pemadaman. Evaluasi menyeluruh terhadap prosedur dan kesiapan teknis diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penanggulangan bencana nasional.