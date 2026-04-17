Helikopter Airbus H130 Jatuh di Sanggau, 8 Orang Meninggal Dunia

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan duka cita yang mendalam atas tragedi jatuhnya helikopter Airbus H130 dengan nomor registrasi PK-CFX di wilayah hutan Kabupaten Sanggau , Kalimantan Barat , pada Kamis, 16 April 2026. Dalam insiden nahas tersebut, delapan orang yang terdiri dari seluruh awak dan penumpang helikopter dilaporkan meninggal dunia.

Helikopter yang dioperasikan oleh PT Matthew Air Nusantara ini dilaporkan tengah menjalankan rute dari Helipad PT Cipta Mahkota (CMA) menuju Helipad PT Graha Agro Nusantara 1 (GAN1). Kepala Bagian Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Kemenhub, Budi Setiyono, menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan informasi yang diterima. Pesawat tersebut diketahui lepas landas pada pukul 07.37 WIB. Sekitar satu jam kemudian, tepatnya pada pukul 08.39 WIB, helikopter terdeteksi mengirimkan sinyal darurat di wilayah hutan Kalimantan Barat. Situasi semakin memburuk ketika pada pukul 09.15 WIB, pesawat dinyatakan hilang kontak. Menindaklanjuti situasi darurat tersebut, AirNav Indonesia menerbitkan notifikasi darurat (DETRESFA) pada pukul 10.43 WIB, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun awak helikopter yang bertugas saat itu adalah seorang pilot, Capt. Marindra Wibowo, serta seorang engineer bernama Harun Arasyid. Sementara itu, enam orang penumpang yang turut berada di dalam helikopter adalah Mr. Patrick K. (Warga Negara Malaysia), Mr. Victor T., Mr. Charles L., Mr. Joko C., Mr. Fauzie O., dan Mr. Sugito. Tim SAR gabungan telah bekerja keras dan berhasil menemukan lokasi jatuhnya pesawat. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, seluruh penumpang dan awak pesawat dipastikan telah meninggal dunia. Menyikapi musibah ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bersama dengan AirNav Indonesia dan instansi terkait lainnya, memastikan terus melakukan koordinasi intensif dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta unsur TNI Angkatan Udara setempat. Koordinasi ini dilakukan guna memperlancar proses evakuasi jenazah serta penanganan lebih lanjut di lokasi kejadian yang tergolong sulit dijangkau. Basarnas sendiri telah mengkonfirmasi bahwa delapan jenazah korban helikopter Airbus H130 PK-CFX yang jatuh di wilayah hutan Sekandau, Kalimantan Barat, telah berhasil dievakuasi. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan penerbangan dan kesiapan dalam menghadapi situasi darurat di sektor transportasi udara. Kemenhub terus berupaya memastikan bahwa seluruh prosedur keselamatan penerbangan dijalankan dengan ketat untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang, sambil terus memberikan dukungan kepada keluarga korban yang ditinggalkan. Angka ini mengindikasikan bahwa sektor manufaktur Indonesia telah memasuki fase ekspansi, didorong oleh peningkatan produksi dan pesanan yang masuk. Namun demikian, sisi penyerapan tenaga kerja masih menunjukkan tren kontraksi, yang menjadi catatan tersendiri bagi para pembuat kebijakan. Dalam konteks yang berbeda namun juga terkait dengan aktivitas ekonomi, Indodax menjelaskan konsep tokenized stocks sebagai aset digital yang nilainya dipatok (pegged) dengan rasio 1:1 terhadap harga saham perusahaan di pasar modal tradisional. Hal ini membuka peluang baru dalam investasi aset digital yang terhubung dengan pasar saham konvensional. Sementara itu, di sektor energi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, telah memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo yang disampaikan usai melakukan lawatan ke Rusia dan Prancis. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global. Di sisi lain, perbandingan antara emas dan saham saat krisis menjadi topik menarik untuk dibahas. Memahami perbandingan lengkap antara kedua instrumen investasi ini sangat penting agar investor dapat memilih strategi investasi yang paling aman dan tetap menghasilkan keuntungan di tengah gejolak pasar. Kesiapan dan pengetahuan yang memadai menjadi kunci utama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga telah mengeluarkan ketentuan mengenai barang bawaan rokok oleh jemaah haji Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan menghindari permasalahan bea cukai selama pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dipastikan akan berlanjut di tahun 2026. Para pekerja dan pelaku industri menyambut baik kelanjutan insentif pajak ini, karena dapat mengurangi beban pemotongan gaji mereka. Manfaat insentif PPh 21 DTP bagi pekerja dan perusahaan akan terus dipantau, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kriteria karyawan dan perusahaan yang berhak menerima insentif ini juga telah diatur lebih lanjut untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran. Di sisi lain, jemaah haji dihimbau untuk tidak membawa uang tunai dalam jumlah besar selama melakukan perjalanan ibadah. Himbauan ini bertujuan untuk menjamin keamanan para jemaah selama proses ibadah berlangsung. Di dunia teknologi, Motorola semakin mendekati peluncuran lini ponsel lipat terbarunya di Tiongkok. Setelah model standar muncul lebih dulu, kini varian tertinggi, Motorola Razr 70 Ultra, juga semakin banyak bocorannya. Motorola juga secara resmi mengonfirmasi peluncuran Motorola Edge 70 Pro pada 22 April 2026 di India. Menjelang debutnya, halaman produk perangkat ini telah muncul di Flipkart, memberikan gambaran awal mengenai spesifikasi dan fitur yang akan ditawarkan. Google pun dilaporkan tengah mempersiapkan fitur Pixel Glow di Android 17. Fitur ini akan menampilkan lampu unik di bodi belakang ponsel yang berfungsi sebagai notifikasi untuk Gemini dan kontak penting. Detail bocoran mengenai fitur inovatif ini telah beredar, menunjukkan upaya Google untuk terus menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih kaya. Nubia tampaknya juga tengah bersiap menghadirkan pembaruan terbaru untuk lini ponsel gaming andalannya. Perangkat yang diduga sebagai RedMagic 11s Pro kini telah terdeteksi, mengisyaratkan kehadiran generasi terbaru dari seri ponsel gaming yang populer. Perkembangan di sektor teknologi ini menunjukkan dinamika inovasi yang pesat, dengan para produsen berlomba-lomba menghadirkan produk-produk canggih untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam





