Hector Souto Waspadai Malaysia Usai Kemenangan Gemilang Timnas Futsal Indonesia

Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, memberikan pandangannya setelah kemenangan telak atas Brunei Darussalam di Piala AFF Futsal 2026. Souto menyoroti pentingnya fokus pada laga berikutnya melawan Malaysia dan mewaspadai kekuatan lawan. Berita lain juga meliputi perkembangan di sepak bola, teknologi, dan informasi penting lainnya.

Pelatih Timnas Futsal Indonesia , Hector Souto , memberikan komentar pasca kemenangan gemilang timnya atas Brunei Darussalam di laga pembuka Piala AFF Futsal 2026. Indonesia berhasil membantai Brunei dengan skor telak 7-0, yang langsung menempatkan mereka di puncak klasemen sementara Grup B. Souto menekankan bahwa meskipun hasil tersebut menggembirakan, perjalanan tim masih panjang dan ia tetap fokus pada laga berikutnya melawan Malaysia .

Pertandingan melawan Malaysia dijadwalkan pada Selasa, 7 April 2026, di Stadion Nonthaburi, Thailand. Souto mengakui bahwa Malaysia, yang akan turun dengan sejumlah pemain baru, bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Ia telah mengamati permainan mereka selama sesi pemanasan dan menilai mereka memiliki pemain-pemain berkualitas. Souto menekankan pentingnya pendekatan yang hati-hati dan bertahap, serta menghindari euforia berlebihan setelah kemenangan besar di laga pembuka. Perubahan komposisi skuad Indonesia menjadi perhatian utama, karena tim saat ini dihuni oleh sejumlah wajah baru. Meskipun demikian, Souto optimis dengan kemampuan timnya. Ia percaya bahwa tim akan menunjukkan performa dan kerja keras yang luar biasa. Ia juga menyoroti pentingnya mentalitas dalam tim, yang menurutnya menjadi fondasi utama. Para pemain memiliki motivasi kuat untuk membuktikan diri di level tim nasional, yang membuat proses adaptasi berjalan lebih cepat. Souto mengungkapkan bahwa memberikan dorongan semangat kepada skuad sangatlah mudah, karena mereka sudah memiliki impian untuk menjadi pemain tim nasional sejak lama, dan beberapa dari mereka telah memiliki pengalaman bermain di turnamen internasional. Selain itu, terdapat pula berita-berita lain yang juga turut menjadi sorotan. Misalnya, Aris Indarto mengingatkan John Herdman soal risiko duet Jay Idzes dan Elkan Baggott, serta menyarankan kombinasi bek yang lebih seimbang di Timnas Indonesia. Kabar lain datang dari dunia sepak bola, seperti tekanan yang makin besar menghampiri Liverpool, kekalahan telak dari Manchester City di FA Cup memicu spekulasi soal masa depan Arne Slot. Serie A Italia juga menyajikan pertandingan seru, Juventus menjamu Genoa. Sementara itu, Persija Jakarta mengalami kekalahan dramatis 2-3 dari Bhayangkara FC di Super League. Mario Balotelli juga akhirnya angkat bicara di tengah keterpurukan Timnas Italia. Timnas Futsal Indonesia langsung tancap gas di laga pembuka Piala AFF Futsal 2026. Menghadapi Brunei Darussalam di Nonthaburi, Thailand, skuad Garuda tampil tanpa ampun. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui timnya sempat mengalami kesulitan saat menghadapi tekanan Semen Padang. Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyoroti kartu merah Jordi Amat sebagai titik balik kekalahan timnya 2-3 dari Bhayangkara FC. Sebagian besar wilayah di Jawa Timur hari ini diprediksi akan diguyur hujan berdasarkan BMKG. Samsung resmi menghentikan layanan Samsung Messages mulai Juli 2024. Red Magic tampaknya tengah bersiap memperkuat posisinya di pasar tablet gaming dengan menghadirkan generasi terbaru. Oppo kembali memanaskan pasar flagship dengan mengonfirmasi kehadiran Find X9s Pro, ponsel kelas atas berukuran kompak yang akan debut di Tiongkok pada 21 April. Semua informasi ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan terkini di dunia olahraga, teknologi, dan informasi penting lainnya





