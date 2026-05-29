Hector Sauto Akan Memantau Talent Muda Futsal di Okezone National Championship

Pelatih tim nasional futsal Indonesia Hector Sauto akan memantau talenta-talenta muda futsal yang menonjol dari kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat pada ajang Okezone National Championship.

Sauto menjelaskan bahwa perkembangan futsal Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang cukup baik, dengan pencapaian tim nasional futsal Indonesia yang kini berada di peringkat ke-14 dunia berdasarkan ranking futsal FIFA. Ia menilai peningkatan prestasi tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya turnamen dan program pembinaan yang melibatkan pemain usia muda.

Ajang Okezone National Championship diinisiasi perusahaan media Okezone.com dengan dukungan dari Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) dan akan digelar pada Juni 2026 di beberapa kota, termasuk Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Turnamen tersebut akan mengundang sebanyak 24 SMA sebagai peserta kompetisi di setiap kota, dengan tim-tim peserta dibagi ke dalam empat grup untuk bersaing memperebutkan posisi dua teratas di klasemen.

Tim yang berhasil finis di peringkat pertama dan kedua pada setiap grup akan melaju ke babak final yang direncanakan berlangsung di Jakarta. Sauto menambahkan bahwa pemain muda yang tampil menonjol dalam turnamen tersebut akan diperhatikan secara saksama, dan tidak menutup kemungkinan mereka dapat mengikuti proses seleksi untuk bergabung bersama tim nasional futsal Indonesia. Ia menilai regenerasi pemain menjadi faktor penting agar prestasi futsal Indonesia terus meningkat dalam jangka panjang.

Dengan pembinaan yang tepat sejak usia sekolah, Indonesia memiliki potensi besar untuk melahirkan pemain-pemain berkualitas dunia.





