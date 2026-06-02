Heather McComb Menikah Lagi dengan Scott Michael Campbell Setelah Kematian James Van Der Beek

Heather McComb, aktris dan mantan istri James Van Der Beek, resmi menikah dengan aktor Scott Michael Campbell pada akhir Mei 2026 di Montana. Pernikahan ini diadakan kurang dari empat bulan sejak Van Der Beek wafat karena kanker, meninggalkan pasangan mantan dalam kesedihan. McComb dan Campbell memamerkan perayaan cinta di tengah dukungan keluarga dan teman, sementara kenangan akan Van Der Beek tetap hidup melalui doa dan bantuan untuk keluarganya yang ditinggalkan.

Heather McComb, eks istri pertama James Van Der Beek , menikah kembali dengan aktor Scott Michael Campbell pada Sabtu, 30 Mei 2026 di Missoula, Montana. Acara pernikahan berlangsung di luar ruangan dengan mengumpulkan 13 teman wanita McComb dan 12 pengiring pria Campbell.

McComb mengenakan gaun pengantin berhiaskan renda panjang, sedangkan Campbell mengenakan jaket tuksedo putih. Mereka mengungkapkan rasa syukur di media sosial terhadap cinta dan dukungan yang diterima. Pernikahan ini terjadi hampir empat bulan setelah kematian Van Der Beek akibat kanker kolorektal stadium 3 pada 11 Februari 2026. McComb formerly married Van Der Beek from 2003 to 2010.

Setelah perceraian, Van Der Beek menikah dengan Kimberly dan memiliki enam anak. McComb menghormati Van Der Beek melalui unggahan Instagram yang memuji kebaikan dan cahaya yang dipancarkannya. Kimberly pun mengungkapkan kesedihan mendalam atas kehilangan suami dan mengingat momen hamil anak keempat yang berhasil difoto Van Der Beek sebelum wafat. GoFundMe juga diselenggarakan untuk membantu keluarga Van Der Beek menutupi biaya hidup dan pendidikan anak-anak setelah mengeluarkan dana untuk perawatan kanker Van Der Beek





