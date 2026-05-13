Headline: Manchester City Dominates at Home, Secure Grip on EPL Title Race

Manchester City secured a commanding lead in the Premier League title race with a dominant home victory over Crystal Palace, while Arsenal remains a distant second. The Citizens extended their unbeaten run at the Etihad to 17 matches, further strengthening their position in the title race. On the other hand, Crystal Palace's struggles continue, with just one win in their last seven EPL fixtures.

Bermain di kandang sendiri, skuad asuhan Pep Guardiola tampil dominan dan sukses memangkas jarak dengan Arsenal menjadi hanya dua poin, dengan kompetisi menyisakan dua pertandingan lagi.

Meski melakukan sejumlah rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan nanti, City tetap menunjukkan kualitasnya. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 17 pertandingan. Crystal Palace sempat memberikan ancaman pada awal laga. Brennan Johnson berhasil menusuk ke lini pertahanan dan mengirim umpan kepada Jean-Philippe Mateta yang langsung melepaskan tembakan ke arah gawang.

Namun, kiper Gianluigi Donnarumma tampil sigap untuk menggagalkan peluang tersebut. Sempat muncul protes dari Mateta terkait kemungkinan bola melewati garis gawang, tetapi situasi akhirnya dianulir karena offside. Tak lama kemudian, Palace kembali menebar ancaman lewat percobaan Yéremy Pino. Beruntung bagi City, Joško Gvardiol berada di posisi tepat untuk melakukan blok penting di depan gawang.

Seperti yang diperkirakan, Manchester City lebih banyak menguasai bola sepanjang babak pertama. Meski begitu, peluang bersih tidak langsung mudah didapat. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-33 ketika Phil Foden memperlihatkan kreativitasnya lewat umpan tumit cerdas yang membuka ruang bagi Antoine Semenyo. Sang penyerang sukses menaklukkan Dean Henderson dan membawa City unggul 1-0.

Gol tersebut membuat permainan City semakin hidup. Menjelang turun minum, Omar Marmoush menggandungkan keunggulan setelah kembali memanfaatkan assist dari Foden. Crystal Palace terlihat kesulitan keluar dari tekanan, bahkan Henderson harus bekerja keras untuk mencegah Gvardiol mencetak gol ketiga sebelum jeda. Memasuki babak kedua, City tetap mengendalikan jalannya pertandingan tanpa perlu bermain terlalu agresif.

Di sisi lain, pelatih Oliver Glasner mencoba mengubah situasi dengan memasukkan sejumlah pemain utama seperti Adam Wharton, Jørgen Strand Larsen, dan Ismaïla Sarr. Sarr sempat memberikan ancaman lewat tembakan keras yang memaksa Donnarumma kembali melakukan penyelamatan. Namun, perubahan tersebut tidak cukup mengubah dominasi City. Gol penutup akhirnya hadir pada menit ke-84.

Pemain pengganti Rayan Cherki mengirim assist cantik yang diselesaikan dengan baik oleh Savinho untuk memastikan kemenangan 3-0 bagi The Citizens. Hasil ini membuat Crystal Palace hanya meraih satu kemenangan dalam tujuh laga terakhir Premier League. Fokus mereka kini diyakini mulai tertuju pada final UEFA Conference League menghadapi Rayo Vallecano. Sementara itu, Manchester City kini bersiap menghadapi final Piala FA kontra Chelsea.

Namun, perhatian mereka juga tetap tertuju pada persaingan gelar liga, terutama jika Arsenal terpeleset dalam dua laga terakhir musim ini





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Manchester City Crystal Palace Premier League Gelandeprestasi Piala FA UEFA Conference League Arsenal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Predksi Man City vs Crystal Palace 14 Mei 2026Prediksi Man City vs Crystal Palace, Skor Man City vs Crystal Palace, Jadwal Man City vs Crystal Palace, Susunan pemain Man City vs Crystal Palace, Siaran langsung Man City vs Crystal Palace

Read more »

Manchester City vs Crystal Palace: Guardiola menghadapi tekanan, The Eagles: 'nihil NBA' di kandang Manchester CityPasukan Josep Guardiola dengan tekanan besar pada akhir musim, sementara Crystal Palace hadir tanpa tekanan besar terkait degradasi.pladsen berpotensi tampil lebih lepas saat bertandang ke Etihad Stadium.

Read more »

Manchester City vs Crystal Palace - Duel krusial Liga Inggris, kampanye gelar akhir!Perlu kemenangan bagi Manchester City demi mempertahankan harapan gelar. Sementara Crystal Palace tengah diharapkan merusak skenario juara, duel ini layak dinantikan.

Read more »

Phil FodenPlaying CrucialRole for Manchester City in Win vs. Crystal PalaceManchester City's hopes for a Premier League title were kept alive by Phil Foden, who scored two goals in a crucial 3-0 victory over Crystal Palace at Etihad Stadium, reminding Thomas Tuchel of his quality and showing Pep Guardiola's confidence in his selection for the World Cup.

Read more »