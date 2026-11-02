HBA November 2026 Naik, Harga Batu Bara Global Meningkat

Kementerian ESDM menetapkan HBA November 2026 mengalami kenaikan di semua kategori kalori. Harga batu bara global meningkat akibat tingginya permintaan energi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menetapkan Harga Batu Bara Acuan atau HBA untuk periode pertama bulan November tahun 2026. Penetapan ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 409.K/MB.01/MEM.B/2026 yang mengatur standar harga mineral logam acuan dan batu bara untuk periode tersebut. Majoritas kategori batu bara mengalami kenaikan harga yang signifikan dibandingkan dengan periode kedua bulan Oktober 2026. Keputusan ini mencerminkan dinamika pasar global yang semakin ketat dalam memenuhi kebutuhan energi dunia.

Peningkatan Harga Batu Bara Acuan

Badan Pusat Data dan Informasi Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Minerba menegaskan bahwa harga batu bara menunjukkan penguatan yang solid secara konsisten pada tiga kategori kalori utama. Kenaikan harga ini didorong oleh tingginya permintaan energi di pasar global yang terus meningkat sepanjang akhir tahun. Ditjen Minerba mengutip pernyataan resmi di akun media sosial mereka yang menjelaskan bahwa tren kenaikan harga ini adalah sinyal kuat dari ketidakseimbangan pasokan dan permintaan di pasar internasional.

Also read Daftar Harga Samsung Galaxy A Series per November 2026

Berbeda dengan kategori kalori lainnya, batu bara kalori tinggi dengan nilai 6.322 Gross As Received tetap berada di tingkat harga yang sangat kompetitif. Harga untuk kategori ini ditetapkan sebesar US$125,60 per ton. Angka ini menunjukkan stabilitas relatif dibandingkan dengan fluktuasi harga pada jenis batu bara lainnya yang mengalami kenaikan lebih drastis.

Detail Spesifikasi Batu Bara Kalori Sedang

Untuk HBA kategori pertama dengan kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, spesifikasi lainnya meliputi Total Moisture sebesar 12,26 persen, Total Sulphur 0,66 persen, dan Ash 7,94 persen. Pada periode pertama November 2026, harga ditetapkan sebesar US$125,60 per ton. Angka ini mengalami kenaikan dari periode kedua Oktober 2026 yang tercatat sebesar US$122,52 per ton. Kenaikan ini menunjukkan adanya tekanan naikin pada sektor batu bara berkualitas tinggi yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap skala besar.

Advertisement

Kenaikan Signifikan Batu Bara Kalori Rendah

Kategori HBA I dengan nilai kalor 5.300 kcal/kg GAR mencatatkan kenaikan harga yang cukup tajam. Spesifikasi teknisnya mencakup Total Moisture 21,32 persen, Total Sulphur 0,75 persen, dan Ash 6,04 persen. Harga untuk kategori ini di November 2026 ditetapkan sebesar US$97,85 per ton. Hal ini naik signifikan dari harga sebelumnya di periode kedua Oktober 2026 yang hanya sebesar US$90,60 per ton. Kenaikan ini mengindikasikan meningkatnya kebutuhan akan batu bara dengan kualitas menengah untuk berbagai keperluan industri.

Sementara itu, kategori HBA II dengan nilai kalor 4.100 kcal/kg GAR juga mengalami penyesuaian harga ke arah yang lebih tinggi. Spesifikasi untuk kategori ini meliputi Total Moisture sebesar 35,73 persen, Total Sulphur 0,23 persen, dan Ash 3,90 persen. Harga HBA II untuk November 2026 ditetapkan sebesar US$69,28 per ton. Sebelumnya pada periode kedua Oktober 2026, harga untuk kategori ini hanya tercatat sebesar US$63,45 per ton. Kenaikan ini menunjukkan bahwa bahkan batu bara dengan kalori lebih rendah pun merasakan dampak peningkatan harga global.

Kategori terakhir, yaitu HBA III dengan nilai kalor 3.400 kcal/kg GAR, juga tidak luput dari kenaikan harga. Spesifikasi teknisnya meliputi Total Moisture yang cukup tinggi mencapai 44,30 persen, Total Sulphur 0,24 persen, dan Ash 3,88 persen. Harga untuk kategori HBA III pada November 2026 ditetapkan sebesar US$46,64 per ton. Sebelumnya pada periode kedua Oktober 2026, harga ditetapkan sebesar US$43,84 per ton. Kenaikan pada semua kategori ini menegaskan tren kenaikan harga batu bara secara menyeluruh di pasar global sebagai respons terhadap permintaan energi yang terus bertumbuh.