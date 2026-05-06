Hawien Wilopo: Dari Hobi Gambar hingga Sukses Membangun Batik Gunung Kendil di Pasar Internasional

Seorang pengusaha batik asal Rembang, Jawa Tengah, berhasil membawa produk Batik Lasem ke pasar internasional. Hawien Wilopo, yang awalnya hanya memiliki hobi menggambar sejak sekolah dasar, kini sukses dengan merek Gunung Kendil yang telah menembus pasar Belanda, Jerman, dan Jepang. Dengan pendampingan dari PT Semen Indonesia, usahanya kini berkembang pesat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Awalnya, Hawien hanya memiliki minat menggambar sejak kecil, namun kini ia berhasil mengubah bakatnya menjadi usaha yang menguntungkan. Melalui merek Tulis Lasem Gunung Kendil, pria asal Rembang, Jawa Tengah ini berhasil membawa wastra nusantara ke pasar mancanegara. Kepiawaiannya dalam menggunakan canting untuk menciptakan motif batik modern yang tetap mempertahankan pakem tradisional Batik Lasem membuat produknya mendapat tempat spesial di hati kolektor lokal dan internasional.

Setiap bulannya, sedikitnya 150 karya berupa kain dan pakaian jadi terjual dengan omzet mencapai Rp150 juta per tahun. Namun, perjalanan Hawien tidak selalu mulus. Ia mengaku tidak memiliki latar belakang sebagai pembatik profesional. Langkahnya dimulai pada tahun 2010 saat membantu desain teman, hingga akhirnya berani membuka usaha sendiri pada tahun 2012 setelah mengikuti pelatihan.

Usaha Hawien sempat ramai sebelum pandemi Covid-19, namun penjualan menurun saat pandemi. Alhamdulillah, bergabung dengan RumahKeputusan dan bergabung dengan RB Rembang yang dikelola oleh PT Semen Gresik di bawah naungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menjadi titik balik. Di sana, Hawien mendapatkan pendampingan intensif, mulai dari manajemen usaha hingga optimalisasi platform digital. Efeknya luar biasa.

Produk Gunung Kendil mulai melanglang buana ke berbagai pameran bergengsi, seperti Festival Tong Tong di Den Haag Belanda (2022), Side Event G20 di Bali, hingga Inacraft 2024. Kini, peminat karyanya tidak hanya dari penjuru Nusantara, tetapi juga merambah Jerman, Belgia, Italia, Korea, hingga Jepang. Terima kasih SIG dan Semen Gresik. Keberadaan RB Rembang sangat membantu UMKM untuk berkembang, kata Hawien.

Keberhasilan ini juga memberikan dampak sosial. Hawien kini mempekerjakan tujuh karyawan tetap dan memberdayakan masyarakat sekitar saat pesanan melonjak. Harga produknya pun bervariasi, mulai dari Rp200 ribu hingga mencapai Rp7 juta untuk mahakarya kain batik tulisnya. Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni, mengapresiasi pencapaian Gunung Kendil.

Menurutnya, SIG melalui RB Rembang berkomitmen untuk terus mendampingi UMKM agar mampu bersaing secara profesional di level global. Semoga lebih banyak lagi UMKM yang sukses sehingga dapat berkontribusi lebih terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional, pungkas Vita





