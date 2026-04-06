Haval C06: SUV Flagship Baru GWM dengan Desain Boxy dan Teknologi Canggih Siap Meluncur

Great Wall Motor (GWM) bersiap meluncurkan Haval C06, SUV flagship baru dengan desain boxy, kabin 6-seater, dan teknologi LiDAR. Diduga akan menggunakan sistem plug-in hybrid Hi4-T.

Great Wall Motor ( GWM ) kembali menghebohkan dunia otomotif dengan kemunculan SUV baru dari merek Haval yang tertangkap kamera sedang menjalani uji jalan. Model yang diduga kuat sebagai Haval C06 ini, digadang-gadang akan menjadi calon SUV flagship terbaru yang diperkirakan akan meluncur pada akhir tahun 2026.

Dari berbagai bocoran foto mata-mata yang beredar, Haval C06 menampilkan desain yang begitu menarik perhatian, mengusung karakter SUV besar yang bergaya boxy, lengkap dengan kabin yang dirancang untuk enam penumpang, serta dilengkapi dengan teknologi canggih berupa perangkat LiDAR di bagian atap. Kombinasi antara desain yang kokoh dan teknologi mutakhir ini menjadikan Haval C06 sebagai salah satu model yang sangat dinantikan dan diprediksi akan menjadi kunci penting dalam lini SUV besar yang dimiliki oleh GWM. Tampilan eksterior Haval C06 mengadopsi desain yang kini tengah menjadi tren populer di kalangan pabrikan otomotif China, yaitu siluet kotak yang khas SUV petualang. Bagian depan mobil ini menampilkan lampu utama berbentuk persegi panjang yang tegas, grille semi tertutup yang memberikan kesan modern, serta bumper depan yang tebal dan tegak. Desain ini memberikan kesan yang kokoh dan modern, sekaligus mempertegas karakter SUV premium yang cocok untuk keluarga dengan sentuhan gaya off-road yang elegan. Pada bagian samping, Haval C06 menunjukkan ukuran bodi yang cukup besar, yang dilaporkan memiliki panjang lebih dari 5 meter, dengan lebar yang mendekati 2 meter. Ukuran yang mengesankan ini secara langsung menempatkan Haval C06 pada kategori SUV besar, yang sangat sesuai untuk kebutuhan keluarga modern dan juga ideal untuk perjalanan jarak jauh. \Salah satu aspek yang paling menarik dari Haval C06 adalah kehadiran sensor LiDAR yang terletak di bagian atap. Selain itu, terdapat pula kamera yang terpasang di area spatbor depan, yang mengindikasikan bahwa mobil ini akan dilengkapi dengan fitur bantuan pengemudi canggih atau Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS). Konfigurasi teknologi seperti ini menunjukkan bahwa Haval memiliki ambisi untuk membawa C06 ke level yang lebih tinggi, tidak hanya sebagai SUV besar biasa, tetapi sebagai mobil keluarga yang modern dengan teknologi semi-otonom yang canggih. Jika kita beralih ke bagian dalam, meskipun interiornya masih ditutupi dengan kamuflase, beberapa detail penting sudah dapat terlihat. Misalnya, setir dua palang yang elegan, tuas transmisi model column shifter, dan konfigurasi tempat duduk 2+2+2. Artinya, Haval C06 akan menawarkan konfigurasi tempat duduk 6-seater, format yang semakin diminati karena memberikan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi untuk penumpang di baris kedua. Informasi awal juga mengindikasikan bahwa Haval C06 kemungkinan akan menggunakan sistem plug-in hybrid (PHEV) Hi4-T yang dikembangkan oleh Great Wall Motor. Sistem ini diduga akan mengkombinasikan mesin 2.0 liter turbo dengan dua motor listrik, serta sistem penggerak all-wheel drive elektrik. Perbedaan yang signifikan terlihat pada struktur sasis yang digunakan. Berbeda dengan SUV off-road murni yang menggunakan sasis ladder frame, Haval C06 dikabarkan akan menggunakan struktur unibody. Hal ini mengindikasikan bahwa mobil ini akan lebih difokuskan pada kenyamanan berkendara di jalan raya, efisiensi bahan bakar, performa harian yang optimal, dan tampilan gagah ala SUV petualang. Meskipun tidak dirancang untuk aktivitas off-road ekstrem, Haval C06 tetap menawarkan kemampuan jelajah yang baik dan sangat cocok dengan gaya hidup modern. \Potensi besar Haval C06 sebagai calon SUV flagship baru semakin diperkuat dengan prediksi peluncurannya pada akhir tahun 2026. Hal ini membuka peluang bagi C06 untuk menjadi salah satu pemain utama di pasar China, bahkan mungkin juga di pasar global. Posisi strategis C06 diperkirakan berada di atas model SUV elektrifikasi Haval yang sudah ada saat ini, menandakan langkah maju yang signifikan dalam strategi GWM. Kemunculan Haval C06 juga sejalan dengan arah baru yang diambil oleh Great Wall Motor, yang semakin agresif dalam memasuki segmen SUV besar, penggunaan teknologi plug-in hybrid, pengembangan mobil keluarga premium, serta penerapan teknologi ADAS yang canggih. Kehadiran Haval C06 mencerminkan tren yang berkembang pesat di industri otomotif China, di mana pabrikan semakin berfokus pada pengembangan SUV besar yang bertenaga listrik. Mereka tidak hanya menawarkan ukuran yang besar dan tampilan yang gagah, tetapi juga menggabungkannya dengan teknologi hybrid plug-in, fitur semi otonom, kabin yang luas untuk keluarga, dan peningkatan efisiensi bahan bakar. Meskipun demikian, spesifikasi lengkap, seperti jarak tempuh, tenaga mesin, dan harga Haval C06, belum diumumkan secara resmi. Namun, berdasarkan bocoran awal yang ada, Haval C06 memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu SUV China yang paling menarik perhatian pada tahun 2026 mendatang. Kehadirannya akan menambah semarak persaingan di pasar SUV, khususnya di segmen SUV besar dengan teknologi yang semakin canggih dan ramah lingkungan





