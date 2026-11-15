Hasto Ungkap Skema Jokowi Usir PDIP Lewat Golkar

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap klaim bahwa Presiden Joko Widodo menggunakan skema licik melibatkan Golkar untuk melemahkan elektabilitas PDIP.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, kembali menyuarakan keberatan terkait praktik politik yang dilakukan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam tayangan podcast terbaru, Hasto mengkritik keras strategi yang ia yakini sebagai upaya sistematis untuk mengurangi dukungan elektoral terhadap partai yang diampunya.

Kritik Pedas Di Podcast Akbar Faizal

Ungkapan tersebut disampaikan secara eksplisit saat Hasto tampil sebagai narasumber di dalam program podcast berjudul Akbar Faizal Uncensored yang disiarkan melalui platform YouTube. Ia tidak hanya memberikan pendapat subjektif, melainkan juga merujuk pada literatur akademis internasional untuk memperkuat posisinya. Hasto menyatakan bahwa ia kaget menemukan narasi yang diduga memuat skenario politik tersembunyi dalam sebuah publikasi ilmiah terkemuka.

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Sumber Akademis Dari Universitas Nasional Australia

Referensi utama yang digunakan oleh Hasto berasal dari penelitian seorang indonesianis senior di Australian National University, yaitu Profesor Marcus Mietzner. Hasil investigasi Profesor Marcus tersebut telah dikompilasi dan diterbitkan ke dalam buku berjudul Ruling Indonesia: Jokowi's Presidency in an Age of Democratic Crisis and Great Power Competition. Buku ilmiah ini secara resmi diterbitkan pada bulan April tahun 2026, menjadi salah satu rujukan krusial dalam perdebatan politik kontemporer di tanah air.

Taktik Politik Tidak Ksatria Dan Menggerus Suara

Hasto menyoroti bagian tertentu dari tulisan Profesor Marcus yang mengindikasikan adanya upaya pengambilan alih pengaruh oleh Presiden Joko Widodo terhadap PDIP. Ia mendeskripsikan rencana tersebut sebagai tindakan yang licik dan tidak mencerminkan semangat ksatria dalam demokrasi. Strategi yang diduga dilakukan adalah dengan memberikan fasilitas khusus kepada menteri-menteri dari Partai Golkar sebagai alat strategis politik.

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Penguatan Data Dengan Gelar Dr Dari Unhan

Sebagai sosok yang juga memegang gelar doktor ilmu geopolitik dari Universitas Pertahanan (Unhan), Hasto menekankan bahwa klaim ini memiliki dasar analisis yang kuat. Ia mengonfirmasi bahwa buku karya Marcus Mietzner secara jelas mendedahkan rencana strategis Presiden Joko Widodo. Rencana tersebut ditujukan untuk mendegradasi atau secara sengaja menurunkan volume suara elektoral PDIP pada kontestasi politik nasional berikutnya.

Dampak Terhadap Kontestasi Pemilu Dua Ribu Enam Belas

Fokus utama dari strategi yang diungkap oleh Hasto adalah pencapaian kemenangan elektoral dalam Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019. Ia berargumen bahwa fasilitas yang diberikan kepada kader Golkar bertujuan untuk mengalahkan kekuatan PDIP di medan pertempuran politik tersebut. Pernyataan ini menambah daftar kontroversi politik yang melibatkan hubungan antara eksekutif dan partai politik pendukungnya di masa lalu.