Hasto Soroti Penyadapan Pasca Putusan MK 90/2023 dan Dampaknya bagi PDIP

Hasto Wardiyanto mengungkap dugaan penggunaan penyadapan ilegal untuk membungkam kritik terhadap pemerintahan Jokowi pasca putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengatur batas usia presiden.

Hasto Wardiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, secara tegas menyatakan bahwa praktik penyadapan ilegal terhadap kalangan oposisi dan pengkritik pemerintah semakin masif terjadi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 Tahun 2023. Keputusan hukum tersebut merupakan salah satu pemicu utama munculnya gelombang tekanan politik yang diindikasikan bersumber dari data hasil penyadapan tersebut.

Mekanisme Tekanan Politik Pasca Putusan MK

Menurut Hasto, mekanisme penekanan ini bekerja dengan menggunakan informasi hasil penyadapan sebagai senjata politik untuk membungkam suara-suara kritis. Ketika PDI Perjuangan mempersoalkan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, berbagai tekanan langsung muncul dari pihak yang memiliki akses pada informasi hasil penyadapan tersebut.

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Proses penyadapan ini bukanlah kejadian baru, namun frekuensi dan intensitasnya meningkat signifikan setelah putusan Mahkamah Konstitusi dikeluarkan. Hasto menegaskan bahwa data dari hasil penyadapan telah menjadi dasar bagi munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertujuan untuk meredam kritik terhadap kebijakan pemerintahan saat itu.

Sikap Megawati dan PDI Perjuangan terhadap Pelanggaran HAM

Sikap Hasto terhadap kasus penyadapan ini sejalan sepenuhnya dengan pandangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Megawati menetapkan posisi yang sangat keras dengan menyatakan bahwa praktik penyadapan ilegal adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

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Lebih jauh, Megawati mengklasifikasikan tindakan penyadapan tersebut sebagai kejahatan besar terhadap negara dan rakyat Indonesia. Pandangan ini menunjukkan adanya konsistensi internal di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan regarding perlindungan hak konstitusional anggota partai dan masyarakat sipil dari intervensi negara yang tidak sah.

Kaitan dengan Istilah Parcok dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Hasto juga mengaitkan dugaan penyadapan ilegal dengan munculnya berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan pasca-putusan MK. Di antaranya adalah kemuncungnya istilah 'Parcok' yang diyakini digunakan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Strategi penggunaan data hasil penyadapan ini terlihat jelas dalam upaya meredam mereka yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo pada periode sebelumnya. Hasto memberikan indikasi kuat bahwa praktik ini telah terstruktur dan digunakan secara sistematis untuk mengeliminasi lawan politik.

Proses Hukum dan Tersangka Polri

Meskipun memberikan analisis mendalam tentang pola dan dampak penyadapan, Hasto enggan berspekulasi mengenai sosok yang diduga menjadi dalang utama di balik praktik tersebut. Ia memilih untuk menyerahkan pengungkapan identitas pelaku utama kasus ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum.

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Langkah ini sejalan dengan perkembangan kasus sebelumnya di mana Polri telah menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan terhadap telepon Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka tersebut termasuk mantan Kepala Polri, Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan Hasto ini disampaikan usai melaksanakan ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu, 7 November 2026. Pernyataan tersebut menjadi sorotan penting dalam diskursus politik nasional mengenai transparansi dan akuntabilitas keamanan nasional dalam konteks demokrasi Indonesia.