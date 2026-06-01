Hasto Kritik Ekonomi di Upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Megawati Hadiri Secara Daring

Dalam upacara Hari Lahir Pancasila 2026, Hasto Kristanto sebagai inspektur mengkritik kondisi ekonomi dan fiskal termasuk pelemahan rupiah, kenaikan harga pangan, serta PHK. Rangkaian acara di Masjid At Taufiq Jakarta Selatan dihadiri sejumlah tokoh PDIP secara fisik dan Megawati secara virtual.

Peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 telah dirayakan dengan kegiatan di berbagai wilayah. Upacara Utama diselenggarakan di halaman Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh jajaran pengurus dan kader partai sebagai forma penghormatan terhadap Pancasila sekaligus peneguhan komitmen menjaga nilai-nilai kebangsaan dan ideologi negara.

Dalam sambutannya, Hasto Kristanto yang menjabat sebagai Inspektur Upacara mengkritik kondisi ekonomi dan fiskal yang dinilainya mengkhawatirkan. Ia menyingkap pelemahan rupiah sebagai indikator masalah struktural dan isu kepercayaan. Menurutnya, usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDIP melalui tema Fiscal Resilience (Ketahanan Fiskal) justru tidak terimplementasi secara konsisten. Dampak nyata di masyarakat terlihat dari kenaikan harga kebutuhan pangan, kemiskinan, sulitnya mendapatkan lapangan kerja, dan PHK.

Hasto menegaskan, kebijakan fiskal yang tidak berpihak pada rakyat kecil bertentangan dengan spirit Pancasila sebagai narasi pembebasan. Ia meminta para kader menjadi 'banteng-banteng sejati' yang membela rakyat tertindas. Upacara ini diikuti anggota DPRD Fraksi PDIP dari sejumlah daerah, pengurus DPC dan PAC se-DKI Jakarta, serta Satgas PDIP.

Beberapa tokoh DPP PDIP lain hadir secara fisik seperti Ganjar Pranowo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Wiryanti Sukamdani, Charles Honoris, Darmadi Durianto, Deddy Sitorus, Mercy Chriesty Barends, Bintang Puspayoga, Yasonna Laoly, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, dan Yoseph Yurike. Sementara itu, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengikuti upacara secara daring. Di luar Jakarta, PT KAI Daop 3 Cirebon dan Daop 4 Semarang mengoptimalkan layanan dan mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang menjelang libur panjang.

Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara di Istana Negara dengan konfirmasi kehadiran masih menunggu kabar resmi dari Sekretaris Kabinet. Pemerintah juga telah menetapkan 1 Juni sebagai hari libur nasional melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri. PDIP menyatakan akan mendengarkan instruksi pemerintah terkait pengambilan alih inisiatif UU Pemilu dan membentuk tim evaluasi untuk menghadapi Pemilu 2029





