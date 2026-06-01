Hasto Kritik Demokrasi Setralistik dalam Pidato Hari Pancasila, KPK Investigasi Korupsi Bea Cukai dan Polisi Tangkal Penipuan WO

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik sistem demokrasi Indonesia yang dianggap berubah menjadi setralistik, menyeret prospek hukum dan keadilan dalam pidato Hari Pancasila. Pernyataan ini muncul di tengah upacara yang dihadiri Presiden Prabowo dan Megawati, serta isu korupsi Bea Cukai yang ditangani KPK, penangkapan tersangka kasus penipuan Wedding Organizer Marwah, dan operasi penjualan obat keras di Jakarta Barat. Berbagai wacana regarding kebijakan luar negeri dan kesiapan pertahanan juga disampaikan.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan kritik keras terhadap demokrasi di Indonesia saat presente Dalam pidato di upacara Hari Lahir Pancasila di Lapangan Mesjid At-Taufiq, Jakarta Selatan, Senin 1 Juni 2026, Hasto mengungkapkan kesalannya terhadap sistem demokrasi yang berubah menjadi setralistik, di mana keadilan tunduk pada kekuasaan dan aparat penegak hukum direduksi menjadi alat mobilisasi elektoral.

Ia meminta maaf atas perubahan watak kekuasaan yang dipicu ambisi dan menegaskan bahwa tanpa hukum yang berkeadilan, nilai-nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan akan menghilang, membuat segalanya mahal dan penuh ketidakpastian. Pernyataan ini menghadiri Presiden Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri dalamkeakraban di acara yang sama. Di bidang lain, KPK mengungkap sekitar 20 forwarder dalam kasus korupsi Bea Cukai dan mulai memeriksa sejumlah petinggi perusahaan jasa impor.

Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah menepis julukan Gotham City, menyatakan kondisi keamanan Jakbar tetap aman dan terkendali. Polisi juga menetapkan pasangan suami istri pemilik Wedding Organizer Marwah sebagai tersangka kasus penipuan dan membongkar penjualan obat keras ilegal berkedok toko plastik di Kalideres, dengan seq hundred pil Tramadol hingga Hexymer disita. Ahmad Sahroni dari Komisi III DPR meminta kepolisian tidak hanya fokus pidana tetapi juga pengembalian kerugian.

Qodari dari Bakom mengomentari kritik eks Wamenlu Dino Patti Djalal atas frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo. Sementara itu, Netanyahu memerintahkan militer memperluas serangan ke Lebanon Selatan dan memperkuat kendali atas wilayah yang dikuasai Hizbullah. Prabowo menegaskan kesiapan menghadapi blokade maritim yang mungkin berlanjut, menyatakan akan melancarkan serangan jika diperlukan. Menteri Haji Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji Indonesia yang makin baik.

Pemerintah Sumatera Utara menggelar upacara di Deli Serdang, dan Pondok Gontor mengadakan Super Copa 100 tahun dengan kehadiran pemain timnas seperti Ferdinand Sinaga. Kongres PDIP digambarkan sebagai ruang otokritik dan konsolidasi untuk mengatasi keresahan generasi muda





Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, bertema 'Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia', dengan logo Garuda Pancasila. Presiden Prabowo Subianto menilai, Pancasila semestinya tak hanya menjadi slogan. Justru para elite bangsa perlu melaksanakan nilai-nilai Pancasila, memperbaiki diri, dan menghilangkan korupsi. Keteladanan dan integritas para elite bangsa diperlukan. Di tengah eskalasi geopolitik global yang kian memanas, posisi Indonesia dengan wilayah perairan strategis dunia menghadapi ujian krusial. Ancaman meletusnya konflik di kawasan yang diprediksi terjadi beberapa tahun ke depan tidak lagi mengizinkan Indonesia untuk sekadar bersikap pasif.

