Hasto Kristiyanto Ziarah ke Makam Bung Karno di Blitar Menyambut Hari Pahlawan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melakukan ziarah ke makam Proklamator Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, pada 7 November dalam rangka menyambut Hari Pahlawan 10 November.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto telah melakukan ziarah ke kompleks makam Proklamator Republik Indonesia, Soekarno, di Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu, 7 November. Kegiatan ziarah ini dilakukan oleh tokoh tertinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada sang Proklamator di momen menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.

Rombongan Lengkap Mendampingi Ziarah Hasto

Keberadaan Hasto Kristiyanto dalam kegiatan ziarah ini tidak sendirian melainkan didamping oleh sejumlah tokoh penting dari tingkat nasional hingga daerah setempat. Rombongan yang menemani Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan tersebut mencakup Anggota DPR RI, Kanang Budi Sulistiyo, yang mewakili fraksi partai di parlemen. Selain itu, ada pula Anggota DPRD Kabupaten Blitar, Sugeng Praptono, yang memastikan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah berjalan lancar selama kegiatan berlangsung.

Also read Hasto PDIP Dorong DPR Singkirkan Wapres Gibran

Kehadiran Rera, yang menjabat sebagai Ketua Soekarno Run di Blitar, juga menjadi bagian dari rombongan yang mendampingi Hasto Kristiyanto. Kehadiran tokoh-tokoh ini menunjukkan signifikansi dari kegiatan ziarah tersebut bagi struktur organisasi partai dan hubungan koordinasi dengan elemen lokal di daerah Blitar. Mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan kolektif kepada jasa-jasa Soekarno dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

Proseduri Ziarah Dipimpin Juru Kunci Makam

Tepat sesampainya di depan pusara Bung Karno, Hasto Kristiyanto dan rombongan langsung mengambil tempat dengan duduk bersila sebagai tanda kerendahan hati dan penghormatan. Prosedur ziarah ini dipimpin langsung oleh Mat, seorang tokoh yang dikenal sebagai juru kunci makam Bung Karno di Blitar. Mat bertindak sebagai pembimbing spiritual dalam rangkaian doa yang dipanjatkan oleh seluruh rombongan yang hadir pada saat itu.

Advertisement

Dalam sesi doa tersebut, Mat memimpin doa dengan melantunkan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Ayat pertama yang dibacakan adalah Q.S Al-Fatihah, yang merupakan pembuka dalam setiap ritual keagamaan dalam Islam. Setelah itu, Mat melanjutkan dengan membacakan beberapa ayat dari Q.S Al-Baqarah yang memiliki makna dan doa-doa perlindungan bagi hamba-hamba-Nya. Kegiatan ini menjadi momen khusyuk yang menyatukan seluruh anggota rombongan dalam doa bersama.

Penghormatan Akhir dengan Taburan Bunga di Makam

Setelah rangkaian doa selesai dilaksanakan oleh Juru Kunci Mat, Hasto Kristiyanto memimpin seluruh rombongan untuk melakukan tindakan simbolis berupa taburan bunga. Alumni Universitas Pertahanan (Unhan) ini tampak dengan teliti menata dan memilih bunga-bunga terbaik untuk kemudian ditaruh di atas pusara Bung Karno. Tindakan ini merupakan bentuk penghormatan terakhir yang umum dilakukan dalam tradisi ziarah ke makam para pahlawan nasional.

Tidak hanya berhenti pada makam utama, Hasto juga menaburkan bunga ke makam kedua orang tua Proklamator Soekarno. Makam R. Soekeni Sosrodihardjo dan Ny. Ida Ayu Nyoman Rai terletak mengapit pusara Soekarno, menunjukkan pentingnya menghormati silsilah dan keluarga besar sang Proklamator. Penghormatan ini dilakukan secara lengkap untuk memastikan semua elemen keluarga Soekarno di kompleks makam mendapatkan doa dan bunga dari perwakilan partai.

Konteks Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Kegiatan ziarah Hasto Kristiyanto ini dilakukan dalam konteks periode politik yang cukup kompleks, tepat setelah adanya putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung (MA). Putusan lembaga tinggi negara tersebut berkaitan dengan status kepresidenan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. Situasi hukum ini menjadi latar belakang penting mengapa kegiatan-kegiatan simbolis dan koordinasi internal partai menjadi perhatian serius bagi pihak PDI Perjuangan.

Advertisement

Mendekati Hari Pahlawan 10 November, setiap tindakan yang dilakukan oleh pimpinan partai besar biasanya memiliki resonansi politik tersendiri di tengah masyarakat. Ziarah ke makam Bung Karno di Blitar bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga penegasan loyalitas ideologis dan solidaritas historis. Hal ini menjadi pesan kuat dari Hasto Kristiyanto kepada publik mengenai posisi partai dalam dinamika politik nasional yang sedang berlangsung saat ini.