Hasto Kristiyanto Tiba di Dili, Persiapan Kunjungan Megawati Soekarnoputri

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, tiba di Dili, Timor Leste, untuk mempersiapkan kunjungan Megawati Soekarnoputri. Megawati dijadwalkan menerima penghargaan Grand Collar Order of Timor Leste dari Presiden Jose Ramos Horta pada Juli 2026. Kedatangan Hasto bersama rombongan bertujuan sebagai tim pendahulu untuk mendiskusikan rencana kunjungan Megawati ke Dili, Timor Leste, untuk menerima anugerah 'Grand Collar Order of Timor Leste'.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ( PDIP ), Hasto Kristiyanto , tiba di Dili, Timor Leste , pada Rabu (3/6/2026) untuk mempersiapkan kunjungan Megawati Soekarnoputri . Megawati dijadwalkan menerima penghargaan Grand Collar Order of Timor Leste dari Presiden Jose Ramos Horta pada Juli 2026.

Kedatangan Hasto bersama rombongan bertujuan sebagai tim pendahulu untuk mendiskusikan rencana kunjungan Megawati ke Dili, Timor Leste, untuk menerima anugerah 'Grand Collar Order of Timor Leste'.

'Ibu Megawati menerima penghargaan ini atas jasanya membuka peta jalan menuju rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste, tatkala pada 20 Mei 2002, sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau mengunjungi Timor Leste untuk menghadiri peringatan hari kemerdekaan Timor Leste,' kata Hasto Kristiyanto sesaat setelah tiba di Dili. Dalam lawatan ini, Hasto didampingi oleh sejumlah petinggi partai, di antaranya Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi Andreas H. Pareira, Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto, serta Direktur Luar Negeri PDIP Hanjaya Setiawan.

Setibanya di Dili, delegasi PDIP langsung menuju Istana Presiden Timor Leste untuk melakukan pertemuan dengan tim kepresidenan yang dipimpin oleh Vicky Tchong guna membahas teknis protokoler kunjungan bulan depan. Dalam pertemuan tersebut, rombongan juga didampingi oleh Acting Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Dili, Banga Malewa. Mengenai agenda Megawati pada Juli nanti, Hasto mengungkapkan bahwa kegiatannya tidak hanya terbatas pada prosesi penganugerahan tanda kehormatan.

'Dalam pertemuan disampaikan selain menghadiri penganugerahan Grand Collar Order of Timor Leste dan bertemu dengan Presiden Ramos Horta, Ibu Megawati juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, bertemu dengan tokoh masyarakat Indonesia di Dili, dan mengunjungi situs bersejarah kedua negara,' ujar Hasto. Sebelumnya, Presiden Jose Ramos Horta telah mengunjungi kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta, pada 23 Maret 2026, setelah sebelumnya keduanya bertemu dalam forum internasional Zayed Award for Human Fraternity di Abu Dhabi pada Februari lalu.

'Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ramos Horta mengundang Ibu Megawati untuk berkunjung ke Timor Leste untuk menerima penghargaan,' lanjut Hasto. Selain membahas agenda keprotokolan, pertemuan di Dili ini juga dimanfaatkan untuk membahas kerja sama strategis antara PDIP dan pihak Timor Leste, baik dalam lingkup kepartaian maupun hubungan kemasyarakatan dan ekonomi. Hasto menekankan pentingnya sinergi ekonomi mengingat banyaknya BUMN Indonesia yang beroperasi di negara tersebut.

'Kami cukup bangga bahwa beberapa BUMN kita seperti Pertamina, BRI, Mandiri, Waskita Karya, Hutama Karya, Pegadaian dll, sangat aktif dalam kegiatan perekonomian di Timor Leste,' pungkasnya





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