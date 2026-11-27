Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden di MPR pada 11 Desember akan berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan penjelasan resmi mengenai prosedur pengisian jabatan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Pernyataan ini disampaikan secara tegas di Jakarta untuk mengklarifikasi mekanisme hukum yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan strategis tersebut.

Ketetapan Mekanisme Sesuai Konstitusi MPR

Proses pengisian jabatan Wakil Presiden di lingkungan MPR akan sepenuhnya mengacu pada aturan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasto menegaskan bahwa fraksi partai akan mengikuti ketentuan yang tertulis, tanpa memaksakan kehendak di luar jalur hukum yang ada. Jika peraturan mengatur cara A, maka partai akan menaati cara A demi menjaga legitimitas keputusan.

Also read Budi Arie dan Eks Ajudan Jokowi Diperiksa soal Makar, Hasto: Ada Arah soal End User

Peran Strategis Ketua Umum dalam Partai

Keputusan strategis mengenai arah dukungan partai untuk pemilihan Wakil Presiden pada 11 Desember berada sepenuhnya di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hasto menjelaskan bahwa fraksi di MPR tidak memiliki wewenang mandiri untuk menetapkan pilihan, melainkan hanya menjalankan arahan yang telah ditetapkan oleh pimpinan pusat partai. DPP telah menugaskan Fraksi PDI Perjuangan di MPR untuk aktif menyusun rancangan keputusan sidang verifikasi.

Demokrasi Pancasila dan Budaya Musyawarah

Menurut Hasto, musyawarah adalah cerminan utama ideologi Pancasila yang bertujuan mencapai gagasan terbaik bagi bangsa. Namun, praktik musyawarah dalam demokrasi Indonesia tetap harus dibingkai dalam kedisiplinan hukum dan tata tertib. Demokrasi yang sehat memerlukan adherence pada legalitas agar tidak muncul masalah hukum di masa depan yang dapat melemahkan institusi negara.

Advertisement

Implikasi Moralitas dan Etika Kepemimpinan

Hasto mengajak publik untuk melihat kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagai pelajaran moralitas dan etika dalam berdemokrasi. Proses politik yang panjang ini harus menjadi landasan bagi MPR untuk mengambil keputusan yang bijak tanpa melupakan akar persoalannya. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan kepemimpinan nasional yang menentukan arah masa depan bangsa.

Arah Kebijakan Ekonomi Kerakyatan

Di bidang ekonomi, PDI Perjuangan menegaskan kembali komitmen untuk memajukan ekonomi kerakyatan dengan bantuan sarana produksi dari negara. Hasto mengingatkan agar sistem ekonomi Indonesia tidak bergeser dari watak dasar ekonomi Pancasila. Prioritas kebijakan ke depan mencakup perbaikan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan bagi warga negara yang kurang mampu secara ekonomi.