Hasto dan Ganjar Maknai Bulan Bung Karno Lewat Nobar Ghost in the Cell

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menghadiri nobar film Ghost in the Cell dalam rangka Bulan Bung Karno. Film horor thriller karya Joko Anwar ini dinilai sarat kritik sosial terhadap kapitalisme, imperialisme, dan korupsi. Hasto mengapresiasi keberanian Joko Anwar menyisipkan simbol kritis, sementara Ganjar menyebut film ini memiliki sindiran yang nyelekit. Acara ini menjadi ruang refleksi bagi masyarakat dan kader PDIP.

Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno , Badan Kebudayaan Nasional (BKN) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell karya Joko Anwar di Metropole XXI, Kompleks Megaria, Jakarta Pusat, pada Ahad, 7 Juni 2026.

Kegiatan nonton bareng (nobar) ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Film horor thriller ini dipilih karena dinilai sarat dengan kritik sosial yang tajam, terutama dalam menggambarkan perlawanan terhadap kapitalisme, imperialisme, serta keserakahan yang berujung pada tindakan korupsi. Hasto memberikan apresiasi tinggi kepada Joko Anwar atas keberaniannya menyisipkan simbol-simbol kritis di dalam film tersebut.

Menurut Hasto, esensi dari Bulan Bung Karno sebenarnya membumikan kembali cita-cita kemerdekaan yang digali sejak masa muda proklamator, yakni mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat. Melalui karya seni seperti film ini, masyarakat diingatkan untuk setia pada moralitas dan etika bernegara. Hasto juga menegaskan bahwa kader PDIP wajib menonton film ini untuk memahami pesan-pesan yang disampaikan.

Ganjar Pranowo menambahkan bahwa kegiatan nobar ini menjadi ruang yang penting bagi masyarakat untuk menikmati karya anak bangsa sekaligus mengambil pesan-pesan sosial yang disampaikan melalui seni. Ia mengapresiasi upaya BKN PDIP yang menghadirkan berbagai kegiatan kebudayaan selama Bulan Bung Karno. Menurut Ganjar, film Ghost in the Cell memiliki sindiran yang nyelekit namun tetap menghibur, dan pesan-pesannya sampai kepada penonton. Ganjar berharap melalui nobar ini, anak-anak bangsa bisa mengekspresikan daya pikir dan kerisauan mereka.

Ia menekankan bahwa seni dan budaya memiliki peran penting dalam mengasah kepekaan sosial. Melalui karya-karya kreatif, masyarakat maupun para pemimpin dapat lebih peka terhadap realitas yang terjadi di sekitarnya, sehingga kritik yang disampaikan bisa hadir melalui pendekatan yang lebih menyentuh dan reflektif. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang diperingati setiap tahun oleh PDIP untuk menghormati jasa dan pemikiran Presiden pertama Indonesia, Soekarno.

Bulan Bung Karno biasanya diisi dengan berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, pameran, dan pertunjukan seni. Pemutaran film Ghost in the Cell diharapkan dapat menjadi media untuk merefleksikan kondisi bangsa saat ini dan menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang melawan ketidakadilan. Film ini sendiri mengisahkan tentang seorang perempuan yang mengalami kejadian misterius setelah menyewa sebuah ruangan di sebuah rumah tua. Dengan alur yang mencekam, film ini tidak hanya menyajikan horor tetapi juga kritik sosial terhadap sistem yang korup dan eksploitatif.

Joko Anwar, sutradara kenamaan Indonesia, dikenal dengan karya-karyanya yang sering mengangkat tema sosial dan politik. Kehadiran Hasto dan Ganjar dalam nobar ini juga menunjukkan dukungan PDIP terhadap industri perfilman nasional. Keduanya berharap film-film Indonesia dapat terus berkualitas dan menyampaikan pesan-pesan positif bagi masyarakat. Acara nobar berlangsung meriah dan dihadiri oleh puluhan kader PDIP serta masyarakat umum.

Setelah pemutaran, diadakan diskusi singkat yang dipandu oleh moderator. Dalam diskusi tersebut, Hasto dan Ganjar kembali menekankan pentingnya seni sebagai alat perjuangan dan refleksi. Mereka mengajak semua pihak untuk tidak takut dalam menyuarakan kebenaran dan melawan ketidakadilan. Semangat Bung Karno yang anti-imperialisme dan pro-kerakyatan harus terus dihidupkan melalui berbagai medium, termasuk film.

Dengan demikian, peringatan Bulan Bung Karno tahun ini tidak hanya seremonial, tetapi juga memberikan ruang bagi seni untuk berdialog dengan realitas sosial. Ke depannya, BKN PDIP berencana untuk mengadakan lebih banyak acara serupa yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas





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