Presiden AS Donald Trump menandatangani Nota Kesepahaman antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat di Istana Versailles, Prancis pada hari Rabu, 17 Juni 2026.

Hasrat kekuasaan Jokowi dinilai belum berakhir, tegaskan lagi siap mati-matian untuk PSI. Kesepakatan nuklir JCPOA era Obama dan nota kesepahaman (MoU) era Trump sama-sama memuat komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.

KESEPAKATAN IRAN - Presiden AS Donald Trump menandatangani Nota Kesepahaman antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat di Istana Versailles, Prancis pada hari Rabu, 17 Juni 2026. Kesepakatan nuklir JCPOA era Obama dan nota kesepahaman (MoU) era Trump sama-sama memuat komitmen Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, tetapi berbeda dalam tingkat detail dan mekanisme pengawasannya. Kritik terhadap MoU muncul karena dinilai tidak mengatur secara rinci nasib uranium yang telah diperkaya.

Berdasarkan pernyataan resmi Delegasi Republik Indonesia pada Konferensi Tinjauan 2026 terhadap Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT Review Conference) yang disampaikan di New York pada 4-5 Mei 2026, negara-negara, khususnya negara berkembang, harus tetap memiliki akses yang adil terhadap teknologi dan energi nuklir untuk tujuan damai, sambil mematuhi kewajiban nonproliferasi dan menjaga keamanan nuklir global. Namun, Trump kerap mencemooh perjanjian tersebut dan menyebutnya sebagai salah satu kesepakatan terburuk serta terbodoh yang pernah ditandatangani AS.

Iran JCPOA merupakan dokumen rinci setebal 159 halaman yang disusun selama 18 bulan oleh berbagai pihak dan dianggap sebagai perjanjian yang mengikat. Daniel B. Shapiro, mantan Duta Besar AS untuk Israel dan pejabat senior Pentagon pada masa pemerintahan Joe Biden, berpendapat bahwa Trump berfokus membandingkan kesepakatannya secara positif dengan JCPOA. Sesumbar Usai Perang Iran Reda, Trump: Kami Mengalahkan Mereka Secara Total!

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