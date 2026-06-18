Hasil Piala Dunia 2026: Ceko vs Afrika Selatan Berakhir Imbang 1-1

Timnas Republik Ceko dan Afrika Selatan berbagi satu poin setelah laga Grup B Piala Dunia 2026 berakhir imbang 1-1. Gol Michal Sadilek memberi keunggulan untuk Ceko di menit ke-6, sementara Teboho Mokoena menyamakan kedudukan lewat penalty di menit ke-82.

Dalam laga Grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta Stadium, Republik Ceko dan Afrika Selatan berakhir hasil imbang 1-1 pada Jumat (19 Juni 2026).

Pertandingan dimulai dengan agresi dari sisi Ceko yang berhasil lebih dulu memecah kebuntuan melalui gol Michal Sadilek pada menit ke-6. Setelah kebobolan, Afrika Selatan menaikkan intensitas serangan dan berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan penalty yang dieksekusi Teboho Mokoena pada menit ke-82. Hasil ini membuat kedua tim harus puas mendapatkan satu poin. Untuk Ceko, poin ini membuat mereka menempati peringkat ketiga Grup B. Sementara Afrika Selatan tetap tertahan di dasar klasemen dengan poin yang sama.

Republik Ceko memulai pertandingan dengan tekanan tinggi dan berhasil cemaskan gawang lawan hanya dalam enam menit awal. Gol pembuka lahir setelah umpan pendek dari Patrik Schick yang dioper Sojka, kemudian diselesaikan oleh Sadilek dengan tembakan mendatar yang sulit ditangkal kiper Afrika Selatan. Sepanjang sisa babak pertama, Ceko lebih banyak menguasai penguasaan bola dan create peluang, namun kesulitan mengubah dominasi menjadi keuntungan akhir karena gawang tendangan masih ناتancepat tertahan oleh pertahanan Bafana-bafana.

Di sisiAfrika Selatan, mereka cukup defensif di awal, namun setelah kebobolan mulai mellancarkan counter-attack yang berbahaya meski belum bisa membobol gawang. Babak dua dimulai dengan pergantian pemain dari Afrika Selatan, Jayden Adams digantikan Relebohile Mofokeng. Ceko masih mengendalikan jalannya pertandingan di awal menit-menit kedua, bahkan sempat nyaris mencetak gol kedua melalui Lukas Cerv yang Tembakannya berhasil diselamatkan kiper. Namun seiring berjalannya waktu, Afrika Selatan tampil lebih agresif dan berani menekan.

Intensitas physical bertambah dengan berlimpahnya pelanggaran. Di menit ke-82, peluang besar datang untuk Afrika Selatan ketika tendangan Thapelo Maseko mengenai tangan bek Ceko Pavel Sulc, sehingga wasit mengarahkan pointing white. Teboho Mokoena, yang baru Masuk sebagai pengganti, sukses mengeksekusi penalty dan menyamakan kedudukan 1-1. Padahal setelah gol, Afrika Selatan terus berusaha balas, namun upaya无数次 seranganされた gawang Ceko tidak efektif hingga peluang-peluang berikutnya berakhir di tangan kiper atau melenceng.

Di sisi lain, Ceko juga sempat mengancam balik, tapi tidak bisa menambah angka. Akhir pertandingan, skor 1-1 tidak berubah dan kedua tim berpisah dengan satu poin





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