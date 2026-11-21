Persija dan PSM imbang 1-1 di Parepare saat Persija bermain dengan 10 pemain, sementara Bhayangkara FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persijap di laga BRI Super League 21 November 2026.

Peraturan main BRI Super League kembali menampilkan drama menarik pada malam Sabtu, 21 November 2026. Dua laga penting berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, yang menghadirkan pertandingan sengit antara Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Di laga lain, Bhayangkara FC sukses mengamankan tiga poin penuh dengan mengalahkan Persijap Jepara.

Persija dan PSM Imbang 1-1 di Parepare

Pertandingan antara tuan rumah PSM Makassar dan tamu Persija Jakarta berakhir dengan hasil seri 1-1. Hasil ini membuat Persija hanya menambah satu poin di klasemen sementara kompetisi. laga dimulai dengan tekanan besar dari PSM yang menguasai babak pertama. Tim tuan rumah mencatatkan delapan tembakan dengan lima di antaranya tepat sasaran. Sebaliknya, Persija kesulitan menciptakan peluang dan hanya menghasilkan satu tembakan ke arah gawang lawan selama 45 menit pertama.

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Kemerosotan hasil imbang pecah di babak kedua. Pada menit ke-62, Victor Dethan memberikan umpan matang yang diselesaikan oleh Alexander Jeremejeff untuk membawa Persija memimpin lebih dulu. Namun, keunggulan itu bertahan sangat singkat. Hanya empat menit kemudian, pada menit ke-66, Kodai Tanaka menyamakan kedudukan melalui tendangan salto yang melewati kiper Nadeo Argawinata.

Perjalanan laga menjadi semakin rumit bagi Persija ketika mereka kehilangan tenaga di menit akhir. Pada menit ke-87, Nenad Lalic menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Ivan Mamut. Kehilangan satu pemain membuat tim tamu kesulitan mempertahankan hasil imbang. Susunan pemain PSM meliputi Muhammad Ardiansyah, Nenad Lalic, Dusan Lagator, Aloisio Soares Neto, Henhen Herdiana, Resky Fandi, Navarone Foor, Victor Luiz, Luka Bulatovic, Kodai Tanaka, dan Rizky Eka Pratama. Sementara itu, Persija diperkuat oleh Nadeo Argawinata, Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, Dony Tri Pamungkas, Fabio Calonego, Stjepan Loncar, Rayhan Hannan, Witan Sulaeman, Alexander Jeremejeff, dan Arlyansyah Abdulmanan.

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Bhayangkara FC Kalahkan Persijap Jepara 1-0

Sementara itu, Bhayangkara FC menunjukkan dominasi penuh saat menghadapi Persijap Jepara di kandang mereka sendiri. The Guardian tampil jauh lebih agresif dan konsisten dalam menekan pertahanan lawan sejak menit pertama. Gelombang serangan yang terus-menerus membuat tim tamu kewalahan dan banyak berada dalam situasi terjepit. Kemenangan yang ditunggu akhirnya datang pada menit ke-30 ketika Matias Ernesto Ocampo berhasil membobol gawang Persijap.

Gol tersebut menjadi satu-satunya dalam babak pertama dan menentukan arah pertandingan. Setelah jeda, Persijap mencoba meningkatkan intensitas permainan dengan harapan bisa menyamakan kedudukan. Peluang-peluang berbahaya sempat muncul dari serangan Rakhmatsho Rakhmatzoda dan Yaya Sogodogo. Namun, kiper dan pertahanan Bhayangkara FC tetap solid dalam menghadapi setiap ancaman. Upaya balik dari tuan rumah yang dipicu oleh Moussa Sidibe dan Kevin Sibille juga tidak berhasil menambah angka di papan skor.

Peluit panjang akhirnya dibunyikan dengan kemenangan 1-0 bagi Bhayangkara FC. Hasil ini memastikan tambahan poin penuh untuk The Guardian di ajang tertinggi sepak bola Indonesia. Susunan pemain Bhayangkara FC terdiri dari Muhammad Fahri, Ferre Murari, Kevin Sibille, Nehar Sadiki, Frengky Missa, Wahyu Subo Seto, Moises Wolshick, Sani Rizki Fauzi, Matias Ernesto Ocampo Ornizun, Milan Ristovski, dan Moussa Sidibe. Di sisi lain, Persijap Jepara menurunkan Sendri Johansyah, Najeeb Yakubu, Sergio Chica, Jose Luis Espinosa Arroyo, Zidane Affandi, Rakhmatsho Rakhmatzoda, Rahmat Hidayat, Ambrizal Umanailo, Jose Antonio Ruiz Lopez, Vasko Kalezic, dan Yaya Sogodogo.