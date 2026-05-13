Hasil Penelitian: Plastik di Atmosfer Causing Warming Effect

Perkembangan teknologi, pertambangan, kebakaran hutan, dan pemutusan tanjakan sekarang dan kebelakangan ini menyebabkan pembuangan limbah plastik makroscopis dan mikroplstik ke udara.

Penelitian terbaru menemukan bahwa secara keseluruhan partikel plastik di atmosfer menyebabkan Bumi menjadi lebih hangat. Hal ini dikarenakan plastik yang berwarna gelap menyerap panas dan radiasi Matahari, lalu menyimpannya di atmosfer.

Berbeda dengan plastik berwarna gelap, plastik berwarna terang, seperti putih dan bening, bisa memantulkan cahaya Matahari kembali ke luar angkasa. Namun, efek menyerap panas dari plastik gelap lebih besar daripada efek memantulkan cahaya dari plastik terang sehingga atmosfer menjadi lebih panas. Drew Shindell, profesor ilmu bumi terkemuka di Duke University, mengatakan bahwa dampak perubahan iklim dari partikel plastik sebenarnya cukup kecil, bahkan sebanding dengan emisi dari sebuah negara kecil.

Dalam angka, dampaknya setara dengan sekitar beberapa persen dari kontribusi karbon dioksida (CO2) yang menjadi penyebab utama perubahan iklim, atau sekitar seperseratus derajat pemanasan. Namun, pemodelan para peneliti didasarkan pada pemahaman yang masih terbatas mengenai jumlah plastik di atmosfer, sehingga besarnya efek pemanasan masih belum pasti





