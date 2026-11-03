Hasil Liga Champions 3 November 2026: PSG, Man Utd, Bayern, dan Barcelona Menang Gemilang

Rekapitulasi lengkap hasil pertandingan Liga Champions tanggal 3 November 2026 yang menampilkan kemenangan telak PSG, Manchester United, Bayern Munchen, Barcelona, Inter Milan, Galatasaray, dan LASK serta imbangnya Bodo/Glimt dengan Lille.

Pertandingan Liga Champions pada Selasa, 3 November 2026, menghadirkan sederet hasil menarik di berbagai stadion Eropa. Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayern Munchen, dan Barcelona berhasil mengamankan tiga poin penuh dalam laga-laga krusial mereka. Sementara itu, Inter Milan, Galatasaray, dan LASK juga menunjukkan dominasi dengan meraih kemenangan meyakinkan di kandang lawan.

PSG Dominasi Villarreal Dengan Empat Gol Awal

Paris Saint-Germain tampil sangat dominan dengan mencetak empat gol hanya dalam waktu 17 menit pertama pertandingan melawan Villarreal. Joao Neves, Desire Doue, Senny Mayulu, dan Fabian Ruiz menjadi pencetak gol yang membuat pertahanan Villarreal kewalahan menghadapi serangan agresif tim tamu. Keunggulan besar ini membuat Villarreal kesulitan untuk mengimbangi permainan PSG sepanjang babak pertama.

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Fabian Ruiz kembali menambahkan gol pada babak kedua sebelum David Boly melengkapi kemenangan mutlak PSG. Gol yang dicetak oleh Boly menandai debutnya di ajang Liga Champions dengan sebuah pencapaian penting. Fabian Ruiz terpilih sebagai Pemain Terbaik Pertandingan berkat kontribusinya yang luar biasa dalam memimpin serangan PSG.

Man Utd Bangkit Setelah Tertinggal Dua Gol

Manchester United membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal dua gol dari Matias Soule dan penalti Donyell Malen. Bruno Fernandes memperkecil ketertinggalan melalui eksekusi penalti yang presisi sebelum Matheus Cunha mencetak dua gol dalam rentang waktu empat menit pada fase akhir pertandingan. Kebangkitan tuan rumah ini mengubah jalannya laga secara drastis.

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Bruno Fernandes mendapatkan penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan berkat perannya yang vital dalam kebangkitan Manchester United. Namun, momen perayaan harus diwarnai kekecewaan karena Matheus Cunha menerima kartu merah akibat kartu kuning keduanya pada masa tambahan waktu. Keputusan wasit ini tentu menjadi catatan penting dalam analisis performa skuad Merah Muda.

Bayern dan Barcelona Raih Kemenangan Telak

Bayern Munchen kembali meraih kemenangan setelah melewati dua pertandingan sebelumnya dengan hasil imbang. Lennart Karl membuka keunggulan pada awal babak kedua sebelum Konrad Laimer memastikan kemenangan melalui tembakan keras yang sulit dibendung. Hasil ini membuktikan konsistensi Bayern di kancah kompetisi papan atas Eropa.

Barcelona bangkit pasca-kekalahan dari PSG dengan menaklukkan Aston Villa 3-0. Lamine Yamal membuka skor pada menit ketujuh dan mencatatkan rekor baru sebagai pencetak gol termuda terbanyak dalam sejarah Liga Champions. Raphinha kemudian mencetak dua gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan Barcelona dan mendapatkan penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan.

Inter Milan, LASK, dan Galatasaray Menang Tandang

Inter Milan meraih kemenangan tandang yang meyakinkan di De Kuip melawan Feyenoord. Yann Bisseck membuka skor melalui gol pertamanya di Liga Champions sebelum Francesco Pio Esposito menggandakan keunggulan menjelang turun minum. Piotr Zielinski melengkapi kemenangan Inter lewat tembakan keras pada babak kedua, sementara Djed Spence terpilih sebagai Pemain Terbaik.

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LASK meraih kemenangan kedua secara beruntun setelah mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor empat gol tanpa balas. Kasper Jorgensen mencetak dua gol melalui sundulan dan eksekusi tendangan bebas. Robert Ljubicic menambah keunggulan sebelum Samuel Adeniran menutup pesta gol pada awal babak kedua, menjadikan Jorgensen sebagai pemain terbaik.

Galatasaray mengamankan kemenangan 2-0 atas Stuttgart di Istanbul dengan bantuan Aleksei Batrakov. Batrakov menjadi penentu setelah mencetak dua gol dalam rentang empat menit pada babak pertama. Kiper Ugurcan Cakir tampil solid dengan menggagalkan peluang Deniz Undav dan Dzenan Pejcinovic, sehingga Batrakov terpilih sebagai Pemain Terbaik.

Hasil Imbang dan Kemenungan Sporting CP

Bodo/Glimt dan Lille harus puas berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol di Norwegia. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih sepanjang pertandingan. Calvin Verdonk, bek Lille dan Timnas Indonesia, terpilih sebagai Pemain Terbaik despite tidak adanya gol.

Sporting CP membawa pulang tiga poin dari markas Shakhtar Donetsk berkat gol tunggal Issa Doumbia. Maximiliano Araujo mendapatkan penghargaan Pemain Terbaik Pertandingan atas performanya yang konsisten dalam membangun serangan cepat yang membongkar pertahanan lawan.