Liverpool dan Barcelona mencatat kemenangan meyakinkan di Liga Champions. Liverpool mengalahkan Club Brugge 3-0 dengan gol Isak dan Wirtz, sementara Barcelona menang telak 4-1 atas Sabah.

Kemenangan beruntun terus ditorehkan oleh tim-tim papan atas dalam putaran Liga Champions 2026-27 yang berlangsung pada Kamis dini hari, 26 November 2026. Barcelona dan Liverpool mencatatkan hasil positif yang meyakinkan, membawa mereka semakin dekat dengan puncak klasemen sementara kompetisi papan atas Eropa tersebut.

Dalam laga yang berlangsung sengit di Baku, Azerbaijan, Barcelona mampu menghajar tuan rumah Sabah FK dengan skor tipis namun efektif, yaitu 4-1. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisi Barcelona di klasemen, tetapi juga menunjukkan dominasi mereka dalam fase fase grup saat ini.

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Liverpool Takluk Club Brugge 3-0

Liverpool meraih kemenangan telak 3-0 dengan menaklukkan Club Brugge di markas mereka, Bruges, Belgia. Tim dari Inggris ini tampil dominan sepanjang pertandingan dan berhasil mengamankan tiga poin penuh demi menjaga performa stabil mereka di kompetisi ini.

Aleksander Isak menjadi sosok paling menonjol dalam laga ini dengan membuka skor pada babak pertama. Gol kedua Isak datang pada menit ke-82 setelah memanfaatkan bola muntah dari kiper Stas Pokatilov, yang kembali ke gawangnya sendiri setelah adanya penyelamatan. Gol tersebut menjadi tanda tanya bagi pertahanan lawan.

Florian Wirtz menambah keunggulan Liverpool menjadi dua gol pada menit ke-79 dengan tembakan melengkung yang tajam dari luar kotak penalti. Isak kemudian melengkapi penampilan gemilangnya dengan mencetak gol ketiga tiga menit kemudian, memanfaatkan umpan panjang dari kiper Alisson Becker.

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Kemenangan ini membawa Liverpool naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Champions. Hasil ini menegaskan bahwa Liverpool kembali ke jalur kemenangan yang konsisten di kompetisi papan atas benua Eropa.

Barcelona Dominasi Sabah FK dengan Skor 4-1

Barcelona mencatatkan kemenangan meyakinkan 4-1 saat bertandang ke markas Sabah FK di Baku, Azerbaijan. Anthony Gordon menjadi pemain paling menonjol bagi Barcelona dengan mencetak dua gol. Kedua gol tersebut datang dari bola muntah hasil penyelamatan kiper lawan, Stas Pokatilov.

Gol lain disumbangkan oleh Karim Adeyemi dan Gabriel Jesus, yang bersama-sama mencetak tiga gol untuk tim mereka. Sementara itu, Sabah hanya mampu membalas dengan satu gol yang dicetak oleh Joy-Lance Mickels.

Dengan hasil ini, Barcelona naik ke posisi keempat klasemen sementara. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa tim tersebut tetap menjadi salah satu kandidat terkuat untuk meraih gelar juara di kompetisi tahun ini.

PSG Imbang Roma 2-2 dan Man Utd Ditahan Sporting CP

Paris Saint-Germain harus puas bermain imbang 2-2 melawan AS Roma di Paris, Prancis. Mario Hermoso membawa Roma unggul lebih dulu pada menit kelima. PSG sempat membalikkan keadaan melalui gol Illia Zabarnyi dan penalti yang dicetak oleh Ousmane Dembele.

Kemenangan PSG terhenti ketika Donyell Malen mencetak gol kedua dari titik putih untuk AS Roma, memastikan hasil imbang bagi tim tamu. Hasil ini menghentikan catatan kemenangan beruntun PSG di kompetisi yang sama.

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Dalam laga lain di Lisbon, Portugal, Manchester United yang dilatih oleh Mauricio Pochettino berbagi poin dengan tuan rumah Sporting CP dengan skor 2-2. Bruno Fernandes mencetak dua gol dalam rentang tiga menit pada awal babak kedua, termasuk satu gol melalui titik penalti.

Luis Suarez menjadi penentu hasil akhir bagi Sporting dengan mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-80. Gol tersebut terjadi setelah Senne Lammens gagal mengamankan bola di area penalti.

Berita Lainnya: Lille Kalahkan Bayern Munchen

Bayern Munchen kehilangan keunggulan dan mengakui keunggulan Lille dengan skor 1-2 di kandang Lille, Prancis. Dayot Upamecano membawa Bayern memimpin melalui sundulan pada babak pertama. Namun, Lille membalikkan keadaan lewat dua gol dalam rentang waktu empat menit.

Ayase Ueda menyamakan skor untuk Lille pada menit ke-62. Gol bunuh diri yang dicetak oleh Aleksandar Pavlovic tiga menit kemudian menjadi penentu kemenangan Lille di kandang mereka sendiri.

Inter Milan juga mencatatkan kemenangan 2-0 atas Stuttgart di Milan, Italia. Petar Sucic membuka keunggulan melalui tendangan penalti setelah Josha Vagnoman melakukan handball. Lautaro Martinez memastikan kemenangan Inter pada menit ke-74, menjadikannya pencetak gol ke-28 di Liga Champions.

Fenerbahce juga mencatatkan kemenangan penting dengan menundukkan Shakhtar Donetsk 1-0 di London, Inggris. Vedat Muriqi menjadi penentu setelah mencetak satu-satunya gol menjelang satu jam permainan berakhir.

Hasil ini mengakhiri penantian panjang Fenerbahce untuk meraih kemenangan tandang di fase utama Liga Champions, membuktikan bahwa tim Turki ini semakin matang dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kancah Eropa.