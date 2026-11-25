Real Madrid menghajar PSV Eindhoven 5-1 di Liga Champions 25 November 2026. Man City, Arsenal, dan Porto juga berbagi poin dalam hasil pertandingan hari ini.

Pertandingan Liga Champions yang berlangsung pada Rabu dini hari, 25 November 2026, menunjukkan dominasi kuat dari Real Madrid. Klub Spanyol ini berhasil mematahkan perlawanan PSV Eindhoven dengan skor telak 5-1 di kandang mereka sendiri. Kemenangan ini menjadi sorotan utama dalam gelaran fase liga musim 2026-27 yang berlangsung di seluruh Eropa.

Real Madrid Tampil Dominan Lawan PSV

Real Madrid melanjutkan tradisi suksesnya dengan membungkam PSV Eindhoven. Meskipun sempat tertinggal akibat penalti yang dicetak Ivan Perisic, Los Blancos bangkit dengan cepat. Federico Valverde membuka jalan untuk tim tuan rumah dengan mencetak gol pertama.

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Jude Bellingham memberikan sentuhan spektakuler dengan mencetak gol dari luar kotak penalti segera setelah masuk sebagai pemain pengganti di awal babak kedua. Kylian Mbappe kemudian menjadi bintang utama dengan mencetak dua gol yang mengukuhkan kemenangan.

Vinicius Junior melengkapi penampilan gemilang Real Madrid dengan tambahan satu gol. Kombinasi serangan yang fluid ini memastikan bahwa Real Madrid tetap dalam jalur sempurna di putaran liga Liga Champions musim ini.

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Hasil Imbang Kota Man City dan Arsenal

Manchester City gagal meraih tiga poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Napoli di kandang sendiri. Tim tamu membawa keunggulan di awal melalui Rasmus Hojlund sebelum Ayyoub Bouaddi menyamakan kedudukan dengan gol senior pertamanya.

Napoli kembali memimpin lewat tendangan voli Noa Lang. Namun, Rayan Cherki memastikan City terhindar dari kekalahan dengan tembakan keras dari sudut sempit yang menyamai skor menjadi 2-2.

Di tempat lain, Arsenal juga gagal mengamankan kemenangan di kandang sendiri setelah ditahan seri 1-1 oleh Borussia Dortmund. Viktor Gyokeres membawa The Gunners unggul lewat tembakan melengkung pada menit ke-10.

Dortmund membalas melalui penyelesaian Maximilian Beier setelah menerima bola dari Joane Gadou. Arsenal memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol kemenangan, tetapi sundulan Gyokeres melebar dan tembakan Declan Rice membentur tiang.

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Tim Lain Raih Poin Penuh di Eropa

Galatasaray mengamankan kemenangan ketiga berturut-turut setelah menundukkan Aston Villa 1-0. Gol penentu lahir pada menit ke-77 melalui sundulan Deniz Gul yang memanfaatkan bola kiriman Wilfried Singo dari sepak pojok Gabriel Sara.

Hasil ini membuat Villa menelan kekalahan kedua secara beruntun. Sementara itu, Como melanjutkan tren positif setelah mengalahkan AEK Athena dengan skor tipis 1-0. Luis Milla menjadi penentu kemenangan lewat tembakan melengkung dari jarak sekitar 20 meter.

RB Leipzig juga tampil gemilang dengan mengalahkan Lens 3-1 melalui penampilan Antonio Nusa. Gol bunuh diri dan dua gol Nusa pada sembilan menit pertama membuat tuan rumah unggul cepat. Nusa memastikan kemenangan melalui gol keduanya pada masa tambahan waktu.

Real Betis membawa pulang tiga poin dari markas Slovan Bratislava setelah menang 2-0. Cucho Hernandez menjadi pembeda dengan mencetak dua gol melalui sundulan di babak pertama dan sebelum satu jam pertandingan berakhir. Porto dan Bodo/Glimt juga berhasil meraih tiga poin penuh dalam laga mereka masing-masing.