Hasil Laga PSS Sleman vs Bhayangkara FC Seri 1-1 di BRI Super League 2026/2027

PSS Sleman dan Bhayangkara FC berakhir seri 1-1 di Stadion Maguwoharjo pada 8 November 2026. Gol Jajang Mulyana dibalas Sani Rizki. Hasil ini membuat PSS tetap di peringkat 16.

PSS Sleman dan Bhayangkara FC berbagi satu poin masing-masing setelah berujung imbang 1-1 dalam laga pekan ke-9 BRI Super League 2026/2027. Pertandingan sengit tersebut digelar di Stadion Maguwoharjo pada Minggu petang, 8 November 2026, dengan atmosfer penuh ketegangan sejak awal wasit meniup peluit panjang. Kedua belah tim menunjukkan intensitas permainan yang tinggi, menciptakan dinamika sepak bola yang menarik bagi para penonton yang menyaksikan secara langsung maupun melalui siaran televisi.

Dominasi Awal PSS dan Gol yang Dianulir

PSS Sleman memulai pertandingan dengan strategi agresif, mencoba menguasai lapangan sejak menit pertama. Striker mereka, Gustavo Tocantins, sempat mendapat peluang emas untuk membuka keunggulan di babak pertama. Di menit ke-22, Gustavo Tocantins berhasil mencetak gol, namun keputusan tersebut langsung dibatalkan oleh teknologi VAR. Offside terdeteksi pada momen serangan tersebut, sehingga skor tetap 0-0 di akhir babak pertama dan PSS tidak sempat memuncaki keunggulan skor.

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Dampak Instan Jajang Mulyana di Babak Kedua

Perubahan strategi pelatih PSS Sleman terlihat jelas di awal babak kedua dengan masuknya Jajang Mulyana sebagai pemain pengganti. Bek tengah tersebut memberikan dampak instan yang mengubah jalannya pertandingan. Pada menit ke-50, Jajang Mulyana sukses menyumbangkan gol melalui sundulan kepala yang berasal dari skema sepak sudut tim. Keunggulan 1-0 ini membuat PSS Sleman merasa lebih percaya diri untuk mengendalikan penguasaan bola dan memperlambat tempo permainan lawan.

Reaksi Bhayangkara FC dan Gol Penyama Score

Bhayangkara FC tidak tinggal diam dan merespons tekanan lawan dengan melakukan perubahan taktik di menit ke-63. Pelatih Bhayangkara FC menurunkan Moises Gaucho dan Sani Rizki untuk meningkatkan serangan. Langkah taktis ini terbukti efektif saat Sani Rizki, mantan pemain Timnas Indonesia U-23, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-76. Gol tersebut tercipta dari bola liar hasil sepakan Moussa Sidibe yang gagal diblok oleh pertahanan PSS Sleman, mengubah skor menjadi 1-1.

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Dampak Klasemen dan Posisi Tim di Liga

Hasil imbang ini memberikan dampak signifikan terhadap posisi klasemen sementara BRI Super League 2026/2027. PSS Sleman hanya meraih tambahan satu poin, membuat mereka bertahan di posisi ke-16 dengan total lima poin. Di sisi lain, Bhayangkara FC tetap menempati peringkat ke-8 klasemen dengan mengumpulkan 12 poin. Kesenjangan poin ini menunjukkan bahwa kedua tim masih memiliki perjuangan panjang untuk mengamankan posisi yang lebih baik di paruh musim kompetisi.

Formasi Lineup Resmi Kedua Klub

PSS Sleman tampil dengan formasi 3-4-3 yang dipimpin oleh kiper Pedro Caracoci dan didukung lini pertahanan Lucas Gama, Fachruddin Aryanto, serta Salman Alfarid. Di lini tengah, Dominikus Dion, Markus Madjar, Moussa Bagayoko, dan Claudio Mutzi menjadi tulang punggung serangan yang melibatkan Riko Simanjuntak, Gustavo Tocantins, dan Hiromu Tanaka. Sementara itu, Bhayangkara FC menggunakan formasi 4-4-2 dengan M Fahri di gawang dan pertahanan Andhika Wijaya, Kevin Sibille, Nehar Sadiki, serta Muhammad Ferarri.