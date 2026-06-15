Hasil Imbang Sengit Mesir Vs Belgia di Laga pembuka Grup G Piala Dunia 2026

Kedua tim berbagi poin setelah pertandingan tertutup yang berakhir dengan skor 1-1 di Group G Piala Dunia 2026, di mana Mesir unggul lebih dulu melalui Emam Ashour, sebelum Romelu Lukaku menyamakan skor untuk Belgia di babak kedua. Performa both tim menunjukkan permainan serangan dan pertahanan yang tangguh, mengisyaratkan klasemen grup yang ketat. Timnament Piala Dunia 2026 berlanjut dengan duel Gandeng antara Tim yang belum main.

Belgia memulai pertandingan dengan menekan pertahanan Mesir di awal laga. Tim berjuluk The Red Devils ini menciptakan beberapa peluang melalui tendangan jarak jauh dari Leandro Trossard dan Kevin de Bruyne, namun belum berhasil menerobos pertahanan Mesir.

Mesir justru membuka keunggulan di menit ke-19. Emam Ashour berhasil menjebol gawang Belgia setelah menguasai umpan godokan dari Mohamed Salah. Tembakan kuat Ashour dari luar kotak penalti tidak bisa ditahan oleh kiper Belgia, Thibaut Courtois, sehingga Mesir unggul 1-0. Mesir kemudian memainkan permainan dengan lebih percaya diri dan mendapat peluang emas di menit 32 saat Mostafa Zico dapat mereduksi umpan di dalam kotak penalti, namun tendangannya masih bisa ditepis Courtois.

Menjelang akhir babak pertama, Belgia hampir menyamakan skor ketika tendangan voli Jeremy Doku di luar kotak penalti hanya sedikit menyamping gawang. Beberapa detik sebelum jeda, Mesir hampir mengamankan dua gol untuk andalan mereka setelah tendangan Omar Marmoush kembali memaksa Courtois melakukan penyelamatan yang penting. Skor 0-1 tetap bertahan hingga pertandingan jeda. Di babak kedua, Belgia meningkatkan intensitas serangan mereka untuk berusaha menyamakan skor.

Di menit ke-61,Belgia mendapat kesempatan emas saat umpan De Bruyne dengan sempurna ada di kaki striker, namun tendangan itu diblok goalkeeper Mesir, Mostafa Shoubir. Teknitan Belgia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-66. Thomas Meunier meneruskan umpan tarik, lalu Romelu Lukaku menyambar, namun bola terhalangan kaki bek Mesir Mohamed Hany dan secara tidak sengaja menjadi gol, membawa skor 1-1. Lukaku baru beberapa detik masuk ke lapangan sebelum berkontribusi pada gol tersebut.

Belgia hampir memenangkan pertandingan di menit ke-82 ketika sundulan Brandon Mechele dari cross dapat ditebas Shoubir. Skor 1-1 bertahan hingga akhir pertandingan. Hasil imbang ini berarti kedua tim meraih satu poin dan bersama-sama memimpin klasemen Grup G sebelum kedua tim lain, Iran dan Selandia Baru, bertanding. Dengan hasil ini, poin yang diperoleh menjadi penting bagi Bahrain dan Mesir dalam memulai langkah di grup.

Strategi Belgia yang mengandalkan tekanan tinggi dan serangan balap di babak kedua harus diakui berhasil mengobarkan permainan, namun efektivitas di daerah penalti menjadi persoalan. Sementara itu, Mesir menunjukkan ketahanan pertahanan yang solid dan kemampuan menyerang dengan kontras yang efektif. Pelatih kedua belah pihak mungkin akan mengevaluasi kembali formasi dan performa pemain siguiente, terutama di lini belakang dan penyelesaian peluang. Skor 1-1 adalah hasil yang adil berdasarkan keseluruhan pertandingan yang sengit dan hidup-hidup di kedua sisi.

Kedua tim juga menunjukkanPhysicalitas yang tinggi dan disiplin yang baik sepanjang laga. Hasil ini tentu menjadi dasar optimis untuk penampilan selanjutnya di grup.





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