Hasil Imbang Dramatis Torino vs Inter Milan: 2-2 di Serie A Liga Italia

Pertandingan Serie A antara Torino dan Inter Milan berakhir imbang 2-2 setelah jual beli gol yang seru. Marcus Thuram dan Yann Bisseck mencetak gol untuk Inter, sementara Giovanni Simeone dan Nikola Vlasic membalas untuk Torino.

Pertandingan Serie A Liga Italia antara Torino dan Inter Milan yang berlangsung di Stadion Olimpico Grande Torino , Turin, pada Minggu, 26 April 2026, berakhir dengan skor imbang 2-2.

Pertandingan ini menghadirkan aksi yang mendebarkan dan jual beli serangan yang menarik perhatian para penggemar sepak bola. Inter Milan sempat unggul melalui gol-gol yang dicetak oleh Marcus Thuram di menit ke-23 dan Yann Bisseck di menit ke-61. Namun, Torino menunjukkan semangat juang yang tinggi dan berhasil menyamakan kedudukan berkat gol dari Giovanni Simeone di menit ke-70 dan Nikola Vlasic di menit ke-79.

Hasil imbang ini membuat Inter Milan semakin dekat dengan gelar juara Serie A, sementara Torino harus puas berada di posisi tengah klasemen. Sejak awal pertandingan, Inter Milan menunjukkan dominasinya dengan mengambil inisiatif serangan. Peluang pertama datang dari sundulan Manuel Akanji di menit ke-7, namun sayang bola masih melenceng dari gawang Torino. Marcus Thuram akhirnya berhasil membuka keunggulan bagi Inter Milan setelah menyambut umpan silang akurat dari Federico Dimarco dengan sundulan keras yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Alberto Paleari.

Gol ini membangkitkan semangat para pemain Inter Milan dan membuat mereka semakin bersemangat untuk mencetak gol tambahan. Babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Inter Milan. Pada babak kedua, Inter Milan tetap tampil agresif dan berusaha untuk memperlebar keunggulan. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Yann Bisseck berhasil mencetak gol kedua bagi Inter Milan di menit ke-61.

Gol ini juga berawal dari umpan silang Dimarco, yang kali ini bola sundulan Bisseck sempat membentur tiang sebelum akhirnya masuk ke gawang Torino. Dengan keunggulan 2-0, Inter Milan tampak semakin percaya diri untuk mengamankan kemenangan. Namun, Torino tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berjuang dan berusaha untuk memperkecil kedudukan.

Giovanni Simeone akhirnya berhasil mencetak gol bagi Torino di menit ke-70 setelah memanfaatkan umpan dari Emirhan Ilkhan. Simeone dengan cerdik memanfaatkan posisi Yann Sommer yang keluar dari garis gawang untuk mencetak gol. Gol ini membangkitkan semangat para pemain Torino dan membuat mereka semakin bersemangat untuk menyamakan kedudukan. Upaya keras mereka akhirnya membuahkan hasil ketika Nikola Vlasic berhasil mencetak gol penyeimbang di menit ke-79.

Gol ini membuat skor menjadi 2-2 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Hingga peluit akhir dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Hasil ini membuat Inter Milan semakin dekat dengan gelar juara Serie A, namun mereka harus tetap berhati-hati di pertandingan-pertandingan selanjutnya.

Sementara itu, Torino harus puas menempati peringkat 13 dengan mengumpulkan 41 poin. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa Serie A Liga Italia selalu menghadirkan kejutan dan persaingan yang ketat





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Prediksi Torino vs Inter Milan: Peluang Nerazzurri Kunci Scudetto Liga ItaliaLaga Torino vs Inter Milan mewarnai persaingan Liga Italia pekan ini.

Read more »

Jadwal Torino Vs Inter Milan, Saat Chivu Ingatkan Nerazzurri Belum JuaraLaga melawan Torino akan sangat krusial bagi Inter Milan yang saat ini dalam momentum emas meraih scudetto.

Read more »

Dugaan Manipulasi Wasit Serie A Seret Satu Nama yang Untungkan Inter MilanGianluca Rocchi dituduh mengatur penunjukan wasit untuk menguntungkan Inter Milan dalam skandal perwasitan Liga Italia 2024-2025.

Read more »

Prakiraan Line Up Torino Vs Inter Milan di Liga ItaliaJadwal Liga Italia Torino vs Inter Milan di pekan ke-34 pada hari Minggu (26/4/2026) di Stadion Torino pada pukul 23.00.

Read more »

Live Streaming Torino vs Inter - Link Nonton Serie A/Liga Italia di VidioLink live streaming Torino vs Inter Milan di pekan 34 Serie A 2026. Nonton siaran langsung Liga Italia di Vidio jam 23.00 WIB!

Read more »

Skandal Pengaturan Wasit Guncang Serie A: Inter Milan Terlibat Dugaan ManipulasiMantan penunjuk wasit Gianluca Rocchi diselidiki atas dugaan kecurangan olahraga yang menguntungkan Inter Milan pada musim 2024-2025. Investigasi ini mencuat setelah tuduhan terkait pemilihan pengadil lapangan yang dianggap 'menguntungkan' klub asal Milan tersebut.

Read more »