Hasil Imbang Crystal Palace Kontra West Ham Pastikan Wolves Terdegradasi

Skor kacamata antara Crystal Palace dan West Ham memastikan Wolverhampton Wanderers resmi terdegradasi dari Liga Inggris musim depan karena sudah tidak mampu lagi mengejar poin di zona aman.

Hasil imbang tanpa gol antara Crystal Palace dan West Ham United dalam laga pekan ke-33 Liga Inggris di Stadion Selhurst Park, London, pada Senin malam waktu setempat, memberikan dampak dramatis bagi peta persaingan di papan bawah klasemen. Meskipun kedua tim gagal mengonversi peluang menjadi gol sepanjang 90 menit pertandingan, skor kacamata 0-0 tersebut memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar bagi tim lain.

Secara resmi, hasil ini memastikan Wolverhampton Wanderers harus angkat kaki dari kasta tertinggi sepak bola Inggris dan terdegradasi ke divisi Championship musim depan. Wolves kini terdampar di dasar klasemen dengan torehan 17 poin dari 33 pertandingan, sebuah selisih yang secara matematis mustahil untuk mengejar posisi aman yang saat ini ditempati oleh West Ham. West Ham sendiri, yang berada di peringkat ke-17 atau batas akhir zona aman, kini mengoleksi 33 poin dari 33 pertandingan. Meski telah memastikan jarak yang cukup lebar dari kejaran Wolves, skuad asuhan pelatih mereka masih berada dalam bayang-bayang ancaman degradasi karena poin mereka belum cukup untuk menjamin posisi tetap aman hingga akhir musim. Situasi ini membuat pertandingan sisa bagi The Hammers menjadi sangat krusial dan penuh tekanan. Di sisi lain, Crystal Palace tampak lebih tenang dengan hasil imbang ini. Tambahan satu poin menempatkan mereka di posisi ke-13 klasemen sementara dengan total 43 poin dari 32 pertandingan. Meski peluang untuk menembus kompetisi Eropa semakin menipis karena terpaut lima poin dari zona tersebut, Palace setidaknya telah mengamankan posisi mereka dari ancaman degradasi yang menghantui tim-tim di papan bawah. Jalannya pertandingan di Selhurst Park sendiri berlangsung cukup alot dengan kedua tim tampak berhati-hati dalam membangun serangan. Crystal Palace sempat mencatatkan ancaman nyata melalui aksi Brennan Johnson, namun sundulan dan tendangan pemain tersebut masih melenceng dari gawang yang dikawal kiper West Ham. Tim tamu tidak tinggal diam, West Ham membalas melalui sundulan keras Konstantinos Mavropanos yang mengarah tepat ke gawang, namun Dean Henderson tampil sigap di bawah mistar gawang Palace untuk mementahkan peluang tersebut. Memasuki babak kedua, intensitas permainan tidak banyak berubah. Kedua tim terus kesulitan memecah kebuntuan di tengah ketatnya pertahanan lawan. Hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit, papan skor tetap menunjukkan angka 0-0. Kegagalan kedua tim dalam memanfaatkan peluang emas membuat pertandingan berakhir antiklimaks, namun bagi Wolves, hasil ini menjadi akhir dari perjalanan panjang mereka di Premier League musim ini yang harus berakhir dengan kenyataan pahit turun kasta





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Liga Inggris Wolverhampton Wanderers Crystal Palace West Ham United Degradasi

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »