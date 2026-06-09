Hasil FIFA Matchday: Indonesia lawan Mozambik, Oman, Filipina, Thailand dan Absen Malaysia, Vietnam

Ringkasan hasil laga uji coba timnas Asia dalam edisi FIFA Matchday Juni 2026 termasuk kemenangan Indonesia 1-0 atas Mozambik dan 3-0 atas Oman, Filipina 5-1 atas Myanmar, Thailand imbang 0-0 dengan China dan menang atas Kuwait, serta abstinence Malaysia dan Vietnam dari partisipasi.

Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat menghadapi Mozambique dalam laga FIFA Matchday yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa (9/6/2026) malam WIB.

Gol semata wayang Indonesia lahir pada menit ke-12 melalui aksi Ole Romeny. Penyerang naturalisasi itu memanfaatkan umpan matang Ragnar Oratmangoen sebelum melewati kiper lawan dan menceploskan bola ke gawang Mozambik. Sebelum Mozambik, Indonesia bertemu Oman pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno. Pasukan John Herdman tampil apik dan membungkus kemenangan dengan skor 3-0.

Gol-gol Indonesia dicetak Justin Hubner, Ole Romeny, dan Ragnar Oratmangoen. Filipina memainkan satu laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. The Azkals menjamu Myanmar di Rizal Memorial Stadium pada hari Selasa, 9 Juni 2026. Filipina tampil dominan pada duel di kandang sendiri.

Anak asuh pelatih Carles Cuadrat meraih kemenangan dengan skor telak 5-1. Hasil yang sejatinya tidak cukup mengejutkan. Sebastian Beraque mencetak dua gol untuk Filipina, pada menit ke-80 dan 90+1. Sementara, Jefferson Tabinas, Paul Tabinas, dan André Leipold masing-masing mencetak satu gol.

Timnas Thailand memainkan dua laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni 2026 ini. Tim berjuluk Gajah Perang itu menjamu Kuawit dan memainkan laga tandang melawan China. Laga melawan Kuwait digelar di True BG Stadium pada 5 Juni lalu. Thailand sempat unggul dua gol lebih dulu lewat aksi Seksan Ratree pada menit ke-42 dan Kritsada Kaman pada menit ke-45.

Sementara, laga melawan China digelar dengan status tandang. Thailand tampil solid pada duel di Jinhua Sports Centre Stadium, 9 Juni 2026. Mereka bertahan dari gempuran 24 shots pemain China untuk pulang dengan skor 0-0. Tidak ada kemeriahan FIFA Matchday edisi Juni 2026 bagi fans Timnas Malaysia.

Sebab, pada edisi ini, Harimau Malaya tidak ambil bagian. Mereka sama sekali tidak memainkan laga uji coba pada edisi Juni 2026 ini. Keputusan FAM untuk tidak mengisi FIFA Matchday edisi Juni 2026 dengan laga uji coba dapat kritik keras. Sebab, lebih dari tambahan poin di ranking FIFA, Malaysia dinilai melewatkan momen untuk meningkatkan level para pemain domestik.

Selain Malaysia, Timnas Vietnam juga tidak ambil bagian pada FIFA Matchday edisi Juni 2026. Hal ini tentu bisa berdampak pada posisi The Golden Star di ranking FIFA





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