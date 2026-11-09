Columbus Crew lolos ke playoff, Zavier Gozo pindah, dan pelatih Wicky serta Jansen dipecat di Decision Day MLS 2025.

Decision Day Major League Soccer 2025 telah berakhir dengan dinamika yang kontras antara keberhasilan historis dan pergantian kepelatihan yang dramatis. Nashville SC memperpanjang rekor poin tertinggi mereka di liga, sebuah pencapaian yang merupakan hasil dari performa konsisten sepanjang musim 2025. Sementara itu, di Wilayah Barat, Real Salt Lake menunjukkan ketahanan tinggi setelah menjual winger mereka, Zavier Gozo, dan berhasil lolos ke babak playoff di saat-saat terakhir.

Rekor Nashville dan Reaksi RSL Terhadap Zavier Gozo

Keputusan Real Salt Lake untuk menerima dana dari penjualan Zavier Gozo dianggap sebagai langkah berani yang akhirnya membayar dividen. Tim ini berhasil melewati masa sulit akibat kepergian bintang sayap tersebut dan nyaris saja gagal meraih tiket ke babak playoff. Kasus ini menjadi bukti nyata sistem MLS yang memungkinkan klub bertahan dan berkembang tanpa selalu bergantung pada pengeluaran besar untuk transfer pemain.

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Di sisi lain, performa Nashville SC tidak diragukan lagi layak mendapatkan pengakuan tertinggi. Klub ini telah mencatatkan pencapaian baru yang sepenuhnya заслуженно setelah menjalani kampanye musim yang luar biasa. Rekor poin yang mereka raih menunjukkan dominasi teknis dan taktis yang konsisten dibandingkan pesaing lain di konferensi mereka.

Pelatihan Jansen dan Wicky Dipecat Setelah Musim

Keputusasaan strategis dan perubahan manajemen menjadi sorotan utama 48 jam setelah peluit akhir berbunyi. Pascal Jansen, pelatih New York City FC, menerima keputusan untuk cuti bersama klub. Meskipun Jansen berhasil membawa NYCFC mencapai final Wilayah Timur pada tahun 2025 dengan skuad yang terlanda cedera, klub memilih untuk membuka lembaran baru.

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Alasan pengunduran diri Jansen mencakup keinginan New York City FC untuk menyesuaikan strategi dengan stadion baru yang akan segera dibuka. Klub mungkin membutuhkan pemain bintang dan pelatih ternama yang dapat menopang ambisi merek lebih tinggi, sesuatu yang mungkin tidak lagi ditawarkan oleh Jansen di masa depan. Keputusan ini meskipun terasa keras, menandai akhir dari era taktis Jansen di New York.

Kasus Nelson Wicky di Sporting KC justru menimbulkan kebingungan besar. Wicky dipecat setelah membawa klub mencatatkan rekor terburuk di Wilayah Barat. Meskipun banyak pihak yang berpihak padanya karena berhasil mengelola ekspektasi rendah, direktur olahraga David Lee tampaknya memiliki rencana berbeda untuk masa depan klub yang sedang dalam proses pembangunan ulang.

Emerging Stars Sullivan dan Mehmeti Menuju USMNT

Di tengah pergulatan kepelatihan, dua pemain muda menonjol dengan performa krusial di hari terakhir musim reguler. Sullivan dan Mehmeti mencetak gol dalam momen-momen penentu yang berdampak pada nasib tim dan karier individual mereka. Sullivan berhasil mencetak dua gol untuk Union despite melewati masa sulit akibat cedera ringan sebelumnya.

Kem Mehmeti juga tampil signifikan bagi New York Red Bulls. Meskipun skuad gagal lolos ke babak playoff untuk tahun kedua berturut-turut karena kemerosotan performa akhir musim, gol Mehmeti menjadi sorotan positif bagi karier pemain yang tidak mengalami kesulitan teknis yang berarti. Kedua bintang muda ini kini melanjutkan perjalanan menuju pemusatan latihan United States Men's National Team (USMNT).

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Kehadiran Sullivan dan Mehmeti di pemusatan latihan nasional memberikan kesempatan emas bagi mereka untuk membuktikan kemampuan di panggung terbesar. Hasil-hasil mereka di Decision Day menjadi pijakan penting bagi pemain yang berharap memperkuat skuat nasional, menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi untuk tampil di level tertinggi sepak bola.

Comeback Columbus Crew Bawah Arah Courtois

Jason Courtois mendapatkan pengakuan penuh atas kemampuannya membawa Columbus Crew lolos ke babak playoff. Tim ini mengakhiri perjalanan dengan permintaan maaf dari publik atas kurangnya apresiasi awal terhadap metode kerja Courtois. Perjalanan Columbus Crew di musim 2025 dimulai dengan tantangan berat setelah kehilangan pelatih terbaik di MLS dan penyerang andalan akibat cedera lutut.

Tim ini juga mengalami kekalahan dalam beberapa pertandingan awal yang membuat posisi mereka di klasemen menjadi sangat rapuh. Namun, pada pertengahan September, momentum mulai berbalik. Columbus Crew berhasil mengalahkan pasukan kuat seperti Orlando, Montreal, dan Inter Miami dengan cara khas yang mengandalkan penguasaan bola dan akurasi passing.

Metode bermain Columbus Crew yang cerdas dalam membangun serangan memungkinkan mereka bangkit dari bayangan kekuatan sebelumnya. Meskipun mereka masih kurang tajam dalam penyelesaian akhir, prestasi Courtois membawa tim yang tadinya terancam eliminasi hingga meraih tempat di babak playoff. Ini menandai kebangkitan strategis yang luar biasa di bawah arahan Courtois.