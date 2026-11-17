Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo mengusulkan pemindahan badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo untuk mitigasi bencana di COP31, Senin, 16 November 2026.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengumumkan gagasan strategis untuk memindahkan sebagian populasi badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pengusulan ini disampaikan dalam konteks mitigasi risiko kepunahan akibat ancaman bencana alam yang mengintai habitat utama satwa langka tersebut di Semenanjung Ujung Kulon.

Langkah ini secara eksplisit dirumuskan sebagai respons terhadap potensi bencana geologis yang berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Hashim Djojohadikusumo menyoroti ancaman nyata berupa gempa bumi dan tsunami yang dapat menghapus seluruh populasi badak jawa jika mereka tetap terkonsentrasi di satu lokasi tunggal. Wacana translokasi ini dikemukakan secara resmi di sela-sela Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim Ke-31 (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada hari Kamis, 12 November 2026.

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Mekanisme dan Dukungan Pemindahan Badak Jawa

Hashim Djojohadikusumo menjelaskan bahwa Taman Nasional Alas Purwo memiliki potensi strategis sebagai habitat kedua karena letaknya di ujung Jawa Timur yang berhadapan langsung dengan Pulau Bali. Rencana ini melibatkan kolaborasi dengan lembaga internasional yang telah menunjukkan minat untuk membiayai pendirian infrastruktur konservasi baru di lokasi tersebut. Langkah ini bertujuan menciptakan cadangan populasi yang mandiri untuk menjaga keberlangsungan spesies Badak Jawa dari ancaman kepunahan total.

Pemindahan ini dirancang untuk mendiversifikasi risiko ekologis dengan mengurangi ketergantungan sistem pada satu kawasan perlindungan saja. Jika skema pendanaan internasional terlaksana, Alas Purwo akan bertransformasi menjadi kawasan konservasi kedua yang berfungsi sebagai jaring pengaman evolusioner bagi spesies yang saat ini terancam punah.

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Pendapat Para Ahli dan Sejarah Konservasi

Timer Manurung, Direktur Auriga Nusantara, menilai positif wacana ini karena membuka kembali diskusi nasional yang telah tertunda lama mengenai pengembangan habitat kedua. Ia mencatat bahwa usulan serupa sudah pernah muncul sejak tahun 1980-an atau 1990-an melalui konsep yang dikenal sebagai Singapore Proposal. Namun, pemerintah Indonesia sebelumnya tidak pernah melaksanakan implementasi fisik dari rencana konservasi jangka panjang tersebut.

Timer Manurung menambahkan bahwa pendekatan metapopulasi pernah dibahas sebelumnya dengan fokus pada wilayah Jawa bagian barat hingga Jawa Tengah. Wacana saat ini memperluas cakupan geografis ke Jawa Timur yang dinilai memiliki kesesuaian ekologis yang lebih baik dibanding wilayah-wilayah sebelumnya yang telah dikaji.

Risiko Kesehatan dan Tantangan Teknis Translokasi

Tantangan teknis pemindahan badak jawa ke habitat baru mencakup aspek kompleks seperti kesesuaian ekosistem dan daya dukung kawasan di Alas Purwo. Timer Manurung mengingatkan bahwa pengalaman penanganan translokasi badak jawa masih sangat terbatas dan membutuhkan kesiapan teknis yang matang. Risiko terbesar terletak pada proses penangkapan, sedasi, dan transportasi satwa yang dapat memicu stres fisiologis mematikan.

Kasus kematian badak Musofa pada November 2025 menjadi peringatan keras bagi para ahli konservasi. Badak Musofa merupakan individu pertama yang berhasil ditranslokasi ke Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA). Hasil nekropsi menunjukkan bahwa kematiannya berkaitan dengan penyakit kronis pada lambung, usus, dan otak yang dipicu oleh stres translokasi.

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Timer Manurung menegaskan bahwa kematian dalam waktu tujuh hari setelah pemindahan menandakan adanya kegagalan dalam prosedur kesehatan. Faktor jarak transportasi lintas pulau dan metode penanganan selama perjalanan semakin memperumit rencana pemindahan ke Alas Purwo. Oleh karena itu, langkah awal yang krusial adalah memastikan kondisi kesehatan dan jumlah populasi di Ujung Kulon sebelum keputusan final diambil.