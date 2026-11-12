Hashim Djojohadikusumo Desak Negara Maju Penuhi Pendanaan Iklim di COP31

Hashim Djojohadikusumo mendesak negara maju memenuhi pendanaan iklim minimal 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035 di COP31 Antalya, Turki.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo meminta negara maju segera merealisasikan pendanaan iklim dalam Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 ( COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis, 12 November. Dalam pidatonya, Hashim merujuk pada target New Collective Quantified Goal (NCQG) dan Peta Jalan Baku menuju Belém sebagai dasar komitmen yang harus dijalankan.

Pesan utama yang disampaikan Hashim adalah tuntutan agar negara maju memimpin pemenuhan target pendanaan iklim. Pesan ini menjadi sorotan karena menyangkut kebutuhan pendanaan dan dukungan teknologi bagi negara berkembang.

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Target Pendanaan Iklim 300 Miliar Dolar AS

Hashim meminta negara maju menyediakan pendanaan sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035 sesuai target NCQG. Ia juga meminta dukungan transfer teknologi agar target tersebut benar-benar berdampak di lapangan.

Menurut Hashim, Peta Jalan Baku menuju Belém menargetkan pendanaan sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035. Target ini, katanya, harus diterjemahkan menjadi aksi nyata, sebagaimana disorot oleh Konferensi PBB Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan.

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Hashim menilai setiap negara tidak bisa membangun ketahanan jangka panjang sendirian karena kapasitasnya berbeda. Karena itu, menurutnya, diperlukan tindakan nyata agar tidak ada negara yang terhambat mengantisipasi dampak perubahan iklim, baik karena kurangnya pendanaan maupun teknologi.

Indonesia Buka Jalur Pembiayaan Karbon

Indonesia membuka seluruh jalur pembiayaan iklim, termasuk melalui instrumen penetapan harga karbon, menurut Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan ini disampaikan dalam pidatonya di COP31.

Hashim menyebutkan bahwa tahun ini Indonesia telah membentuk Sistem Registri Nasional untuk Unit Karbon. Indonesia juga telah menyiapkan peraturan pelaksanaan di tingkat sektoral sebagai pendukung sistem tersebut.

Hashim menegaskan pembiayaan iklim harus mudah diakses, terjangkau, dan selaras dengan prioritas nasional. Ia menambahkan bahwa kerja sama internasional harus menghormati kondisi masing-masing negara dan menghasilkan capaian nyata.

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Seruan Ubah Rencana Menjadi Aksi Nyata

Hashim menyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra dalam semangat saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Pernyataan ini menjadi penegasan posisi Indonesia dalam forum COP31.

Di akhir pidatonya, Hashim mengajak perwakilan setiap negara menjadikan COP31 konferensi yang dikenang karena keberhasilannya mengubah rencana menjadi aksi nyata. Ia menilai jumlah janji yang disampaikan tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan konferensi tersebut.