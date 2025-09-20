Hasan Nasbi Resmi Jadi Komisaris Pertamina

Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi resmi diangkat sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) berdasarkan keputusan pemegang saham. Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN. Hasan akan bergabung dengan jajaran komisaris lainnya untuk mengawasi dan mengambil keputusan strategis di perusahaan energi nasional.

Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi , secara resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero). Penunjukan ini sesuai dengan keputusan pemegang saham perusahaan, sebagaimana disampaikan oleh Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina , Fadjar Djoko Santoso.

Pengangkatan Hasan sebagai komisaris didasarkan pada Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham PT Pertamina (Persero) Nomor SK-247/MBU/09/2025 dan Nomor SK.055/DI-DAM/DO/2025 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero). Fadjar menjelaskan, “Mengacu salinan keputusan para pemegang saham perusahaan, Bapak Hasan Nasbi ditetapkan sebagai Komisaris PT Pertamina (Persero) per tanggal 11 September 2025.” Hasan Nasbi kini menjadi salah satu dari empat komisaris yang bertugas di jajaran Komisaris Pertamina. Selain Hasan, terdapat nama-nama seperti Nanik Sudaryati Deyang, Heru Pambudi, dan Bambang Suswantono. Susunan Komisaris Pertamina juga mencakup Mochamad Iriawan yang menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen, serta Todotua Pasaribu sebagai Wakil Komisaris Utama. Selain itu, terdapat Condro Kirono dan Raden Adjeng Sondaryani yang juga menjabat sebagai Komisaris Independen. Penunjukan Hasan Nasbi sebagai komisaris menjadi sorotan karena rekam jejaknya yang beragam, mulai dari dunia politik hingga pengabdian masyarakat. \Hasan Nasbi, yang lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada 11 Oktober 1979, memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Hasan berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Politik pada tahun 2004. Semasa kuliah di UI, Hasan aktif dalam organisasi kemahasiswaan, menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UI pada tahun 2000. Pengalamannya di HMI memberikan landasan awal dalam dunia politik. Setelah lulus, Hasan melanjutkan kiprahnya dengan menjadi salah satu pendiri Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tan Malaka pada Juni 2002. Keterlibatannya dalam lembaga ini menunjukkan minatnya yang mendalam terhadap isu-isu sosial dan pemberdayaan masyarakat. Hasan juga pernah menjadi sekretaris Dr. Harry Albert Poeze, seorang peneliti yang fokus pada sosok Tan Malaka. Pengalamannya ini memperkaya wawasannya tentang sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh penting di Indonesia. Perjalanan karirnya juga meliputi peran sebagai redaktur Buletin Madilog: Media Pembelajaran Masyarakat, sebuah publikasi yang beredar di kampus Universitas Indonesia dan berkontribusi pada penulisan buku. Hal ini menunjukkan keterlibatannya dalam dunia akademik dan komunikasi publik. Keterlibatannya dalam berbagai kegiatan ini menunjukkan komitmennya dalam berbagai aspek yang berbeda, sehingga penunjukannya sebagai komisaris Pertamina menjadi menarik. \Penunjukan Hasan Nasbi sebagai Komisaris Pertamina menandai babak baru dalam karirnya. Perannya di Pertamina diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, terutama dalam bidang komunikasi dan hubungan masyarakat. Pengalaman Hasan di Kantor Komunikasi Kepresidenan memberikan bekal berharga dalam membangun citra dan mengelola komunikasi strategis. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasinya, Hasan diharapkan mampu menjembatani kepentingan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemegang saham, dan masyarakat luas. Sebagai seorang komisaris, Hasan akan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengambilan keputusan strategis di Pertamina, sebuah perusahaan energi yang memiliki peran vital dalam perekonomian nasional. Kehadiran Hasan di jajaran komisaris Pertamina juga diharapkan dapat memberikan warna baru dan perspektif yang lebih luas dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Keputusan ini menjadi bukti bahwa pemerintah terus berupaya menempatkan tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang relevan dalam mengelola perusahaan BUMN. Penunjukan Hasan Nasbi ini diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kinerja Pertamina dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan sektor energi di Indonesia





