Hasan Nasbi Ditunjuk sebagai Penasehat Khusus Presiden, Intip Kekayaannya yang Mencapai Rp41,33 Miliar

Presiden Prabowo Subianto merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Laporan LHKPN tahun 2024 menunjukkan kekayaan Hasan Nasbi mencapai Rp41,33 miliar, didominasi oleh aset tanah, bangunan, dan kendaraan mewah.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini melakukan penyegaran dalam jajaran Kabinet Merah Putih melalui perombakan yang dilaksanakan pada Senin, 27 April 2026 di Istana Negara Jakarta.

Perombakan ini melibatkan pelantikan enam pejabat baru yang menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Salah satu nama yang menonjol dalam perubahan ini adalah Hasan Nasbi, yang resmi diangkat sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. Pengangkatan ini tentu menarik perhatian publik, terutama terkait dengan latar belakang dan profil kekayaan yang dimiliki oleh Hasan Nasbi. Informasi mengenai kekayaan Hasan Nasbi dapat ditemukan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024.

Laporan tersebut memberikan gambaran rinci mengenai aset, kewajiban, dan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pejabat negara, termasuk Hasan Nasbi. Berdasarkan data LHKPN tahun 2024, total kekayaan yang dimiliki oleh Hasan Nasbi mencapai angka fantastis, yaitu Rp41,33 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa Hasan Nasbi memiliki kekayaan yang signifikan, yang berasal dari berbagai sumber. Komposisi kekayaan tersebut didominasi oleh aset tanah dan bangunan, yang mencapai nilai Rp13,96 miliar.

Properti-properti ini tersebar di berbagai lokasi strategis, meliputi wilayah Jakarta Selatan yang merupakan pusat pemerintahan dan bisnis, Bekasi dan Bogor yang merupakan daerah penyangga Jakarta, Cianjur yang memiliki potensi pertanian dan pariwisata, serta Sijunjung yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Penyebaran aset properti ini menunjukkan bahwa Hasan Nasbi memiliki investasi yang terdiversifikasi di berbagai sektor dan wilayah. Selain aset tanah dan bangunan, Hasan Nasbi juga memiliki koleksi alat transportasi dan mesin yang bernilai Rp9,51 miliar.

Koleksi ini mencakup berbagai jenis kendaraan premium, seperti BMW X5, Mini Cooper S, dan yang paling bernilai adalah Mercedes-Benz G 63 keluaran tahun 2023. Kehadiran kendaraan-kendaraan mewah ini semakin memperlihatkan kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh Hasan Nasbi. Selain aset properti dan kendaraan, Hasan Nasbi juga melaporkan kepemilikan kas dan setara kas sebesar Rp17,69 miliar. Jumlah ini menunjukkan bahwa Hasan Nasbi memiliki likuiditas yang tinggi, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan keuangan.

Selain itu, ia juga memiliki harta lainnya senilai Rp735 juta, yang mungkin meliputi investasi, barang seni, atau aset-aset lain yang tidak termasuk dalam kategori tanah, bangunan, atau kendaraan. Namun, dalam laporan LHKPN tersebut, tidak tercatat adanya kepemilikan surat berharga seperti saham atau obligasi, maupun harta bergerak lainnya seperti perhiasan atau logam mulia. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa Hasan Nasbi lebih memilih untuk berinvestasi pada aset-aset fisik seperti properti dan kendaraan.

Meskipun memiliki kekayaan yang melimpah, Hasan Nasbi juga memiliki kewajiban atau utang yang dilaporkan sebesar Rp575,74 juta. Utang ini mungkin berasal dari pinjaman bank, kredit, atau kewajiban keuangan lainnya. Namun, dengan total kekayaan bersih mencapai Rp41,33 miliar setelah dikurangi utang, Hasan Nasbi tetap menjadi salah satu pejabat negara dengan kekayaan paling signifikan. Pengangkatan Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kinerja pemerintah, terutama dalam bidang komunikasi dan informasi.

Publik berharap bahwa dengan pengalaman dan kekayaan yang dimilikinya, Hasan Nasbi dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan bangsa dan negara





