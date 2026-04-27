Hasan Nasbi Ditunjuk sebagai Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Dudung Abdurachman Kepala Staf Kepresidenan

Pelantikan pejabat tinggi negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 berlangsung di Istana Negara. Hasan Nasbi dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi, sementara Dudung Abdurachman menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Prosesi pelantikan dipimpin oleh Prabowo Subianto berdasarkan Keppres Nomor 51 P Nomor Tahun 2026.

Pelantikan pejabat tinggi negara di Istana Negara pada hari ini, Rabu, 22 April 2026, menjadi sorotan utama. Prosesi pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 P Nomor Tahun 2026 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih untuk periode 2024-2029.

Dalam acara yang khidmat tersebut, beberapa tokoh kunci menduduki posisi strategis di pemerintahan. Prabowo Subianto, selaku pemimpin kabinet, memimpin pembacaan sumpah dan janji jabatan bagi para pejabat yang dilantik. Dudung Abdurachman dan Qodari, dua dari pejabat yang dilantik, dengan sungguh-sungguh mengucap sumpah setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berjanji untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi etika jabatan. Mereka menyatakan komitmen untuk bekerja sebaik-baiknya demi darma bakti kepada bangsa dan negara.

Setelah pembacaan sumpah, Dudung dan Qodari secara resmi menandatangani berita acara pelantikan, menandai dimulainya masa jabatan mereka. Prabowo Subianto dan para menteri Kabinet Merah Putih turut memberikan ucapan selamat atas pelantikan tersebut, menunjukkan dukungan dan harapan terhadap kinerja para pejabat baru. Salah satu pengumuman penting dalam acara pelantikan ini adalah penunjukan Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi. Informasi ini sebelumnya telah beredar, dan Hasan Nasbi sendiri mengonfirmasi penunjukan tersebut.

Selain itu, Dudung Abdurachman secara resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebuah posisi krusial dalam membantu Presiden menjalankan roda pemerintahan. Dudung, yang merupakan seorang Jenderal Purnawirawan, menyatakan kesiapannya untuk mengemban tugas ini, menekankan bahwa sebagai seorang prajurit, ia selalu siap sedia untuk melayani negara. Sementara itu, Qodari menanggapi isu reshuffle kabinet dengan menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataan ini menunjukkan sikap hormat dan penerimaan terhadap keputusan yang diambil oleh kepala negara.

Selain pelantikan pejabat tinggi, berita lain yang juga menjadi perhatian adalah gempa bumi dengan magnitudo 4,5 yang mengguncang Enggano, Bengkulu, pada hari yang sama. Gempa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat, meskipun belum ada laporan mengenai kerusakan parah atau korban jiwa. Pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memantau situasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

Selain itu, informasi mengenai kehilangan Kartu Nusuk oleh jemaah haji juga menjadi topik penting, mengingat kartu tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan selama pelaksanaan ibadah haji. Jemaah haji yang kehilangan Kartu Nusuk diimbau untuk segera melaporkan kejadian tersebut kepada petugas haji agar dapat segera mendapatkan pengganti. Pelantikan ini menandai babak baru dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, dengan harapan para pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara.

Penunjukan Hasan Nasbi sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas komunikasi pemerintah dengan masyarakat, serta memperkuat citra positif Indonesia di mata internasional. Dudung Abdurachman, dengan pengalaman dan kepemimpinannya sebagai seorang Jenderal Purnawirawan, diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam koordinasi dan pelaksanaan program-program pemerintah. Sementara itu, Qodari diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan inovasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat yang dilantik.

Di tengah kesibukan pelantikan pejabat tinggi, pemerintah juga terus memberikan perhatian terhadap isu-isu penting lainnya, seperti penanggulangan bencana alam dan pelayanan terhadap jemaah haji. Gempa bumi di Enggano, Bengkulu, menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan terhadap bencana alam, serta perlunya infrastruktur yang memadai untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Kehilangan Kartu Nusuk oleh jemaah haji juga menjadi perhatian serius, mengingat kartu tersebut merupakan dokumen penting yang diperlukan selama pelaksanaan ibadah haji.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap jemaah haji, serta memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, pelantikan pejabat tinggi negara ini tidak hanya menjadi momentum untuk memperkuat pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat





