Haru di Siraman El Rumi dan Syifa Hadju, Maia Estianty Sampaikan Pesan Mendalam

Momen siraman pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju diwarnai haru, Maia Estianty sampaikan pesan menyentuh tentang kasih sayang seorang ibu. Berita lain meliputi cuaca panas, kenaikan harga gas, pagelaran budaya, ramalan zodiak, sepak bola, dan amalan rezeki.

Momen haru dan penuh emosi mewarnai prosesi siraman yang merupakan bagian dari rangkaian pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju . Acara yang seharusnya dipenuhi keceriaan ini berubah menjadi sangat menyentuh ketika Maia Estianty , ibu dari El Rumi , menyampaikan pesan yang mendalam dan penuh haru.

Dengan suara lirih dan mata berkaca-kaca, Maia mengungkapkan perasaan terdalamnya sebagai seorang ibu yang mengakui keterbatasannya dalam selalu hadir secara penuh dalam kehidupan sang anak. Ia menitipkan El Rumi kepada Syifa, menyampaikan kerinduannya akan momen-momen kebersamaan yang mungkin tidak sepenuhnya bisa ia berikan selama ini. Pernyataan Maia ini bukan sekadar rangkaian kata-kata dalam tradisi pernikahan, melainkan ungkapan jujur dari hati seorang ibu yang pernah merasakan kehilangan waktu bersama anaknya, terutama setelah melewati fase sulit pasca perceraian dengan Ahmad Dhani.

Ia mengakui bahwa pelukan bukan hanya sekadar sentuhan fisik, melainkan simbol kasih sayang, kehadiran, dan perhatian yang utuh, sesuatu yang sangat ia rindukan untuk diberikan kepada anak-anaknya secara langsung. Kerinduan itu bukan hanya soal jarak geografis, tetapi juga tentang kehilangan momen-momen kecil yang seharusnya bisa dilalui bersama sebagai keluarga yang utuh. Selain momen pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju, berbagai isu lain juga menjadi sorotan.

Cuaca panas ekstrem yang melanda beberapa wilayah menjadi perhatian, dan masyarakat diimbau untuk mengamalkan doa sebagai ikhtiar agar tetap sejuk, terhindar dari dehidrasi, dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan inovasi untuk mengatasi kenaikan harga gas Elpiji, menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga memberikan sindiran langsung kepada Rismon Sianipar iForte, menyoroti isu-isu tertentu yang belum terungkap secara detail.

Selain itu, iForte berencana menggelar Pagelaran Sabang Merauke dengan tema 'Hikayat Srikandi Nusantara' pada tahun 2026, sebuah acara budaya yang menjanjikan untuk menampilkan kekayaan dan keberagaman Indonesia. Ramalan karier zodiak juga menjadi topik menarik, dengan prediksi peluang promosi dan perkembangan kerja positif bagi beberapa zodiak pada tanggal 26 April 2026. Kabar mengenai harta kekayaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang dikenal suka berbagi kepada warga, juga menjadi perbincangan.

Permintaan Kang Dedi Mulyadi sebelum Gedung Sate dijadikan lokasi perayaan Persib juga menarik perhatian. Perkembangan positif pemain Timnas Indonesia yang berkiprah di liga-liga top Eropa menjadi bukti nyata peningkatan kualitas sepak bola nasional. Nilai pasar pemain-pemain tersebut berdasarkan taksiran Transfermarkt pada April 2026 menunjukkan adanya peningkatan signifikan. Persaingan antara Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta dalam hal kegiatan positif juga terus berlanjut, kali ini terkait pembersihan ikan sapu-sapu.

Di dunia sepak bola, langkah Persib Bandung dalam perburuan gelar juara BRI Super League 2025/2026 mengalami sedikit hambatan setelah bermain imbang melawan Arema FC. Jakarta Pertamina Enduro menunjukkan performa luar biasa dalam menghadapi tekanan besar di leg pertama Grand Final Proliga 2026, selangkah lagi meraih gelar juara. Terakhir, pendakwah Ustaz Adi Hidayat (UAH) membagikan amalan sederhana yang diyakini sebagai kunci membuka pintu rezeki bagi mereka yang sedang menganggur dan kesulitan mencari pekerjaan





