Haru dan Khidmat, El Rumi Jalani Pengajian dan Siraman Jelang Pernikahan dengan Syifa Hadju

El Rumi menjalani prosesi pengajian dan siraman dengan khidmat, didampingi kedua orang tua dan kakaknya. Momen haru terasa saat Maia Estianty menyampaikan pesan emosional kepada putranya dan calon istrinya, Syifa Hadju.

Acara pengajian dan siraman El Rumi menjelang pernikahannya dengan Syifa Hadju berlangsung khidmat pada Jumat, 24 April 2026. Acara yang disiarkan di SCTV pada Sabtu, 25 April 2026, dihadiri oleh kedua orang tua El Rumi , Maia Estianty dan Ahmad Dhani , serta kakaknya, Al Ghazali .

Sebelum siraman dimulai, El Rumi melakukan sungkeman kepada kedua orang tuanya, memohon doa restu untuk pernikahannya. Maia Estianty tampil anggun dalam balutan kebaya panjang kutubaru berwarna peach, sementara El Rumi menyampaikan permintaan maaf dan izin untuk menikahi Syifa Hadju. Momen sungkeman ini diwarnai dengan haru, terutama ketika Maia Estianty membacakan surat untuk putranya. Ia mengenang masa-masa sulit perpisahan dengan El Rumi saat proses perceraian dengan Ahmad Dhani, serta saat El Rumi memutuskan untuk kuliah di London.

Maia menitipkan pesan kepada Syifa Hadju untuk selalu memeluk dan mencintai El Rumi, bahkan lebih dari yang pernah ia lakukan. Ia juga berpesan kepada El Rumi untuk mencintai, memuliakan, dan membahagiakan Syifa. Selain itu, Maia mewanti-wanti agar El Rumi tidak menyakiti hati Syifa, karena hal itu akan melukai hati ibunya. Al Ghazali, sebagai kakak, hadir memberikan dukungan penuh dan mengakui perasaannya campur aduk melihat adiknya akan membangun rumah tangga sendiri.

Acara yang dihadiri oleh kerabat dekat ini berlangsung meriah dan dipenuhi doa baik. Dekorasi pengajian dan siraman mengusung konsep elegan di hotel mewah. El Rumi dan Syifa Hadju sebelumnya juga telah melakukan sesi foto prewedding dengan adat Gorontalo yang memukau. Acara ini menjadi momen penting bagi keluarga El Rumi dan Syifa Hadju dalam mempersiapkan pernikahan mereka





