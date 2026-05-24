Harry Kane's Memorable Hat-trick Helps Bayern Munich Secure Double Domestic Titles

Harry Kane's impressive hat-trick and Bayern Munich's dominant performance secured the double domestic titles for the German club, with Vincent Kompany praising Kane's quality and mental strength.

Harry Kane mencetak hat-trick yang memukau saat Bayern Munich mengalahkan Stuttgart 3-0 untuk merebut gelar DFB Cup dan menyempurnakan gelar ganda domestik. Vincent Kompany memuji kualitas dan mental sang penyerang setelah penampilan menentukan lainnya dari kapten timnas Inggris tersebut.

Bayern mengamankan gelar Piala DFB berkat kemenangan telak 3-0 atas Stuttgart, yang sekaligus memberikan gelar pertama bagi Kompany di kompetisi tersebut dan melengkapi gelar ganda domestik. Pertandingan final berlangsung jauh lebih seimbang sebelum jeda babak pertama, dengan Kompany mengakui bahwa Stuttgart sempat menyulitkan timnya di awal pertandingan. Bayern kesulitan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi satu lawan satu, namun sang pelatih mengatakan para pemainnya tetap percaya diri saat jeda. Keyakinan itu membuahkan hasil setelah jeda.

Bayern meningkatkan intensitas, menyerang ruang kosong dengan lebih efektif, dan menciptakan peluang yang jauh lebih banyak. Kane sekali lagi membuktikan perannya yang menentukan, mencetak ketiga gol untuk mengamankan trofi lain bagi juara Bundesliga. Hattrick Kane menegaskan betapa pentingnya perannya bagi Bayern, namun Kompany menegaskan bahwa pengaruh sang penyerang tidak hanya sebatas gol saja. Pelatih Bayern itu memuji kerendahan hati dan dedikasi sang penyerang terhadap tim, terlepas dari rekor golnya yang luar biasa.

"Dia bahkan melakukan tekel meluncur di dekat bendera sudut. Saya tidak tahu bagaimana seseorang bisa mencetak begitu banyak gol sepanjang kariernya dan tetap terlihat seperti salah satu dari kami. Pada suatu saat menjelang akhir, Anda merasa: Apakah dia mencetak gol hari ini? Lalu kami berkata: Ya, tiga kali.

Luar biasa!

"Kompany merasa senang dengan cara Bayern merespons setelah awal pertandingan yang sulit melawan apa yang ia gambarkan sebagai "lawan yang tangguh". Pelatih Bayern itu juga mengungkapkan rasa percaya diri di ruang ganti saat jeda babak pertama, meski pertandingan berlangsung ketat.

"Kami bermain melawan lawan yang tangguh hari ini. Babak pertama berlangsung sangat seimbang. Tim ini selalu mampu meningkatkan level permainannya. Kami menciptakan lebih banyak peluang di babak kedua dan tetap bertahan dengan baik dan kokoh – ini adalah final piala yang hampir sempurna.

Semua pemain berkata saat jeda: Kami sudah sangat dekat, segalanya bisa berubah.

"Kemenangan di Piala DFB menjadi penutup musim yang mengesankan bagi Bayern di bawah asuhan Kompany, dengan klub tersebut berhasil meraih kedua gelar domestik. Performa Kane juga akan menjadi dorongan besar menjelang musim depan. Penyerang tersebut terus tampil gemilang di momen-momen krusial, sementara Bayern tampaknya telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tuntutan Kompany





Harry Kane Bayern Munich Stuttgart DFB Cup Double Domestic Titles Hat-Trick Vincent Kompany Mental Strength Quality

