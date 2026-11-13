Harry Kane Raih Rekor Internasional Inggris dan Ballon d'Or di Wembley

Harry Kane memecahkan rekor penampilan Inggris dan memenangkan Ballon d'Or. Ia mencetak gol penalti kemenangan untuk England vs Kroasia di Liga Negara UEFA 2024.

Harry Kane, penyerang FC Bayern yang meraih Ballon d'Or, mencetak gol penalti kemenangan untuk tim nasional Inggris dalam kekalahan 1-2 atas Kroasia di Stadion Wembley, London. Pertandingan Liga Negara UEFA yang berlangsung pada Kamis malam ini tidak hanya menentukan nasib grup, tetapi juga menandai tonggak sejarah pribadi bagi kapten The Three Lions tersebut.

Kane, yang baru saja menerima penghargaan bergengsi di London pada akhir Oktober, memasuki lapangan dengan membawa trofi Ballon d'Or tersebut. Ia berjalan keluar bersama keempat anaknya dan menyambut tepuk tangan dari suporter yang menampilkan koreografi spesial. Kehadiran anak-anaknya di pinggir lapangan menjadi momen emosional sebelum laga dimulai, menunjukkan dukungan penuh keluarga untuk karier sang kapten.

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Sebelum pertandingan dimulai, Kane menerima penghargaan sebagai pencatat rekor penampilan terbanyak untuk Inggris dari Peter Shilton, kiper legendaris yang sebelumnya memegang rekor tersebut. Dengan penampilan ke-126-nya, Kane officially melampaui Shilton. Ia menyatakan bahwa memecahkan rekor ini adalah pencapaian besar dalam sejarah olahraga Inggris, terutama saat melihat koreografi suporter dan sambutan luar biasa dari publik Wembley.

Selain penghargaan rekor, Kane juga menerima hadiah istimewa dari Federasi Sepak Bola Kroasia dan kapten tim nasional mereka, Luka Modric. Modric menyerahkan replika bola bersejarah yang pertama kali dibawa oleh pelaku industri asal Inggris ke kota Zupanja, Kroasia, pada tahun 1880. Bola ini dianggap sebagai simbol ikatan abadi antara sepak bola Kroasia dan Inggris, yang ditinggalkan sebagai hadiah sejarah bagi masyarakat lokal.

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Federasi Kroasia menyebutkan bahwa hadiah tersebut diberikan untuk merayakan dua pencapaian luar biasa Kane: gelar Ballon d'Or dan rekor penampilan internasionalnya. Mereka menulis bahwa kedua pencapaian itu mencerminkan karier dan warisan istimewa sang penyerang, serta kebanggaan mereka dapat mengembalikan simbol sejarah tersebut melalui gestur sportifitas di lapangan.

Di lapangan, Inggris unggul lebih dulu pada menit ke-24 melalui gol Morgan Rogers dari FC Chelsea. Kroasia sempat menyamakan kedudukan setelah hampir satu jam pertandingan berjalan berkat gol Petar Sucic dari Inter Milan. Namun, Kane membalas dengan gol penalti pada menit ke-64 untuk memastikan skor akhir 2-1 dan tiga poin penuh bagi tim nasional Inggris.

Setelah pertandingan, Kane berbagi perasaannya mengenai minggu-minggu terakhir yang intens. Ia mengakui bahwa proses memenangkan Ballon d'Or sangat menguras tenaga secara emosional, fisik, maupun mental. Meskipun ia memiliki kemampuan konsentrasi tinggi untuk tugas lapangan, menjaga keseimbangan hidup dan menikmati momen-momen spesial tersebut adalah tantangan tersendiri bagi seorang profesional.

Rekan setimnya, Morgan Rogers, memuji etos kerja Kane yang tidak pernah surut. Rogers menekankan bahwa kesuksesan Kane, termasuk kemenangan Ballon d'Or, bukan hal yang terjadi begitu saja. Ia menyebut bahwa Kane memperlakukan setiap laga seperti pertandingan biasa, menjaga fokus, dan bekerja keras tanpa kenal lelah, yang akhirnya membuahkan hasil gemilang.

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Kemenangan ini memastikan Inggris lolos ke putaran final Liga Negara UEFA pada musim semi tahun depan. The Three Lions sudah finis setidaknya di posisi kedua Grup 3 Liga A. Jika mereka menang dalam laga terakhir melawan Spanyol pada Minggu, Inggris memiliki peluang untuk menyalip juara dunia dan menjadi juara grup.

Perjalanan Kane menjadi pemain terbesar Inggris ini juga terkait dengan kenangan masa kecilnya di Jerman. Tumbuh di dekat kota Trier, ia terinspirasi oleh kemenangan Jerman di Euro 1996 dan gol Oliver Bierhoff di Final Euro 1996. Kenangan menonton Eintracht Trier mengalahkan Schalke dan Borussia Dortmund di DFB-Pokal saat berusia tujuh tahun juga menjadi bagian dari perjalanan cintanya terhadap sepak bola.

Meskipun detail pribadi tentang masa kecil Kane dan latar belakang jurnalis tidak sepenuhnya relevan dengan inti berita olahraga, fokus utama tetap pada prestasi Kane di Wembley. Rangkaian pencapaian ini, mulai dari rekor internasional hingga penghargaan individu, menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain terbaik Inggris sepanjang sejarah.